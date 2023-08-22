Спикер сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев обсудил с участниками проекта "Школа аналитики" и членами Клуба молодых экспертов идеи и инициативы по реализации модернизационной политики повестки главы государства, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время при содействии Сената ряд молодых экспертов ведет подготовку предложений и аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития страны.



Сенат на системной основе привлекает экспертов к подготовке предложений по совершенствованию законодательства страны.

Такая работа способствует повышению качества законов, о чем неоднократно говорил глава государства.