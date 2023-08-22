Спикер сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев обсудил с участниками проекта "Школа аналитики" и членами Клуба молодых экспертов идеи и инициативы по реализации модернизационной политики повестки главы государства, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время при содействии Сената ряд молодых экспертов ведет подготовку предложений и аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития страны.
Сенат на системной основе привлекает экспертов к подготовке предложений по совершенствованию законодательства страны.
Такая работа способствует повышению качества законов, о чем неоднократно говорил глава государства.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript