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Законодательство РК

Спикер сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"

Спикер сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики" Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев обсудил с участниками проекта "Школа аналитики" и членами Клуба молодых экспертов идеи и инициативы по реализации модернизационной политики повестки главы государства, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время при содействии Сената ряд молодых экспертов ведет подготовку предложений и аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития страны.

Сенат на системной основе привлекает экспертов к подготовке предложений по совершенствованию законодательства страны.

Такая работа способствует повышению качества законов, о чем неоднократно говорил глава государства.

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Анастасия Стативкина
Сенат Парламента РК Ашимбаев Маулен Казахстан
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