Не роспуск Сената, а новая модель: депутат объяснил смысл перехода к однопалатному парламенту
Фото: пресс-служба Мажилиса РК
В Казахстане продолжаются дискуссии о парламентской реформе, которая предполагает переход к однопалатной системе. Депутат Мажилиса Никита Шаталов прокомментировал ситуацию Zakon.kz.
В беседе он подчеркнул, что речь идет не о простом объединении Сената и Мажилиса или "роспуске верхней палаты", а о создании более гибкой и эффективной законодательной структуры.
"Парламентская реформа – это не просто объединение двух палат в один зал заседаний. Задача шире – переформатирование всей представительной ветви власти. Однопалатность делает процесс более гибким и быстрым: меньше уровней прохождения решений, но растет персональная и институциональная ответственность", – отметил Шаталов.
Депутат также уточнил, что необходимость реформы усиливается в условиях цифровизации и экономических изменений, когда органы власти должны работать быстрее, сохраняя высокую компетентность.
"Темп задают экономические и технологические изменения: цифровизация и внедрение искусственного интеллекта трансформируют госуправление, появляются практики "электронного парламента". Новый ритм требует одновременно скорости и экспертности. В этой логике "быстрее" не значит "проще", – добавил он.
По словам Шаталова, однопалатная конструкция также позволит точнее формировать состав парламента, включая специалистов по узким направлениям, и эффективнее развивать человеческий капитал в таких сферах, как промышленная политика, финтех, искусственный интеллект, образование и здравоохранение.
