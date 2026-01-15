Ответила на звонок "Асель": пенсионерка едва не лишилась миллионов тенге

В области Жетысу сотрудники департамента полиции (ДП) уберегли пенсионерку от мошенников, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 15 января 2026 года, раскрыли в пресс-службе ДП региона:

"В торговом центре области Жетысу сотрудники полиции обратили внимание на пожилую женщину, которая находилась в состоянии сильного волнения и разговаривала по телефону. Манера общения показалась подозрительной, так как женщина действовала по указаниям неизвестных лиц".

Полицейские установили, что злоумышленники позвонили пенсионерке и под предлогом "проверки" потребовали сообщить код из SMS.

"Таким образом они пытались оформить на ее имя кредит на сумму 5 млн тенге. Банком было одобрено 2 млн тенге, которые женщина намеревалась перевести мошенникам. Сотрудники полиции попросили передать телефон и вступили в разговор с женщиной, представившейся "Асель". Собеседница заявила, что является дочерью пенсионерки, однако не смогла назвать ее имя и фамилию, что подтвердило факт попытки мошенничества. Благодаря бдительности сотрудников полиции противоправные действия были своевременно пресечены, а материальный ущерб на сумму 2 млн тенге предотвращен".

После стражи порядка провели с женщиной профилактическую беседу, в ходе которой ей разъяснили распространенные схемы мошенничества.

"Сотрудники банков и государственных органов не требуют передачи кодов и перевода денежных средств по телефону", – напомнили в пресс-службе ДП области Жетысу казахстанцам.

