Пенсионерка отдала мошенникам миллионы и едва не лишилась квартиры в Костанае

Сотрудники полиции и риелторской компании предотвратили утрату недвижимости пожилой жительницей Костаная, которой интернет-мошенники пытались навязать продажу квартиры после серии обманных переводов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, пенсионерка увидела в Сети объявление о "выгодных инвестициях" и, поверив обещаниям высокой доходности, перевела злоумышленникам 4 млн тенге. Затем по их просьбе она убедила соседку перечислить еще 6 млн тенге.



После того как мошенники узнали о наличии у женщины недвижимости, они попытались вынудить ее продать квартиру, обещая "значительную прибыль". Аферисты самостоятельно связались с риелторами, представившись помощниками владелицы и настояв на срочном выставлении объекта по цене ниже рыночной.

Риелтора насторожило то, что переговоры вело третье лицо и торопило с оформлением сделки. При встрече с хозяйкой квартиры специалист заметила, что женщина находится под давлением, и обратилась в полицию.

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности оперативно прибыли на место, объяснили пенсионерке, что она стала жертвой классической инвестиционной схемы, и предотвратили продажу квартиры.

В отношении неустановленных лиц возбуждено досудебное расследование по факту интернет-мошенничества в особо крупном размере. Установлены реквизиты счетов, на которые были переведены деньги, ведется розыск подозреваемых.

В полиции напомнили гражданам о рисках доверия к "инвестициям" из случайных ссылок и соцсетей, подчеркнув, что гарантированной прибыли не бывает, а спешка и давление – основные признаки мошенничества.

