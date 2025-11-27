#АЭС в Казахстане
Общество

Пенсионерка отдала мошенникам миллионы и едва не лишилась квартиры в Костанае

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 21:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудники полиции и риелторской компании предотвратили утрату недвижимости пожилой жительницей Костаная, которой интернет-мошенники пытались навязать продажу квартиры после серии обманных переводов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, пенсионерка увидела в Сети объявление о "выгодных инвестициях" и, поверив обещаниям высокой доходности, перевела злоумышленникам 4 млн тенге. Затем по их просьбе она убедила соседку перечислить еще 6 млн тенге.

После того как мошенники узнали о наличии у женщины недвижимости, они попытались вынудить ее продать квартиру, обещая "значительную прибыль". Аферисты самостоятельно связались с риелторами, представившись помощниками владелицы и настояв на срочном выставлении объекта по цене ниже рыночной.

Риелтора насторожило то, что переговоры вело третье лицо и торопило с оформлением сделки. При встрече с хозяйкой квартиры специалист заметила, что женщина находится под давлением, и обратилась в полицию.

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности оперативно прибыли на место, объяснили пенсионерке, что она стала жертвой классической инвестиционной схемы, и предотвратили продажу квартиры.

В отношении неустановленных лиц возбуждено досудебное расследование по факту интернет-мошенничества в особо крупном размере. Установлены реквизиты счетов, на которые были переведены деньги, ведется розыск подозреваемых.

В полиции напомнили гражданам о рисках доверия к "инвестициям" из случайных ссылок и соцсетей, подчеркнув, что гарантированной прибыли не бывает, а спешка и давление – основные признаки мошенничества.

А о том, что делать, если мошенники оформили кредит на вас, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
