Кандасы попались на удочку 22-летней мошенницы из Алматинской области

В Талгаре десятки этнических казахов, которые вернулись на историческую родину, стали жертвами 22-летней предпринимательницы, сообщает Zakon.kz.

Со слов пострадавших, некая женщина по имени Улбосын обещала помочь оформить безвозвратный государственный грант, предусмотренный специально для кандасов. За свои услуги просила 300 тыс. тенге, передает "КТК".

"Женщина называла себя индивидуальным предпринимателем. И тем, кто не мог оплатить ее услуги сразу, предлагала взять товарный кредит. Полицейские Алматинской области уже задержали ее", – говорится в репортаже.

О предполагаемой преступнице известно немного: 22-летняя предпринимательница, воспитывает малолетнего ребенка. По предварительным данным, она успела обмануть 280 человек.

"Обещала гражданам, прибывшим из другой страны на постоянное место жительство в Казахстан, содействие в получении субсидий без прохождения обязательных процедур регистрации ИП и других денежных компенсаций. В настоящее время следственными органами собраны материалы по 280 эпизодам, при этом в ходе дальнейшей проверки выявляются дополнительные факты. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело", – прокомментировал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

С учетом наличия малолетнего ребенка предполагаемую преступницу отправили под домашний арест. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

