#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Общество

Кандасы попались на удочку 22-летней мошенницы из Алматинской области

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 04:34 Фото: Zakon.kz
В Талгаре десятки этнических казахов, которые вернулись на историческую родину, стали жертвами 22-летней предпринимательницы, сообщает Zakon.kz.

Со слов пострадавших, некая женщина по имени Улбосын обещала помочь оформить безвозвратный государственный грант, предусмотренный специально для кандасов. За свои услуги просила 300 тыс. тенге, передает "КТК".

"Женщина называла себя индивидуальным предпринимателем. И тем, кто не мог оплатить ее услуги сразу, предлагала взять товарный кредит. Полицейские Алматинской области уже задержали ее", – говорится в репортаже.

О предполагаемой преступнице известно немного: 22-летняя предпринимательница, воспитывает малолетнего ребенка. По предварительным данным, она успела обмануть 280 человек.

"Обещала гражданам, прибывшим из другой страны на постоянное место жительство в Казахстан, содействие в получении субсидий без прохождения обязательных процедур регистрации ИП и других денежных компенсаций. В настоящее время следственными органами собраны материалы по 280 эпизодам, при этом в ходе дальнейшей проверки выявляются дополнительные факты. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело", – прокомментировал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

С учетом наличия малолетнего ребенка предполагаемую преступницу отправили под домашний арест. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В мошенничестве с льготными кредитами астанчане потеряли более семи млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Более 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан в 2024 году
04:59, 25 декабря 2024
Более 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан в 2024 году
Откуда приехали кандасы в Казахстан
10:34, 03 мая 2023
Откуда приехали кандасы в Казахстан
Сколько этнических казахов получили статус кандаса с начала 2024 года
09:45, 24 мая 2024
Сколько этнических казахов получили статус кандаса с начала 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: