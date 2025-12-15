Звонок с российского номера обошелся казахстанке в 2 млн тенге

В Павлодаре пенсионерка лишилась миллионов тенге, поверив телефонным мошенникам. Об этом 15 декабря 2025 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что 72-летняя павлодарка стала жертвой мошенников, которые действовали по давно отработанной схеме.

"Все началось с телефонного звонка с российского номера: неизвестный представился врачом и убедил женщину, что ей необходимо пройти вакцинацию в другой поликлинике. Доверчивая пенсионерка продиктовала пришедший SMS-код, не подозревая, что этим открыла мошенникам доступ к своим банковским счетам. Вскоре ей позвонили "следователь Эдуард" и "специалист по финансам Виктор", убедив, что на ее счет поступили государственные деньги и их нужно "вернуть". Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка сняла со своего счета 2 млн тенге и перевела их на неизвестный счет за границей. Только после перевода женщина поняла, что стала жертвой обмана. Преступники требовали удалить все сообщения и звонки, чтобы скрыть следы. После этого женщина обратилась в полицию". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам:

"Никогда не передавайте коды из SMS третьим лицам и не доверяйте звонкам незнакомцев".

