В Миннауки прокомментировали ситуацию с казахстанскими студентами в Иране

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов в кулуарах Сената 15 января 2026 года рассказал, сколько казахстанских студентов находятся в Иране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Иране проходят протесты. Они поинтересовались, сколько казахстанских студентов сейчас находятся в этой стране.

"На сегодняшний день из количества студентов, которые обучаются в казахстанских вузах, по академической мобильности таких студентов там нет. По другим студентам, которые учатся самостоятельно, мы учет не ведем", – сказал Талгат Ешенкулов.

Ранее сообщалось, что власти Ирана закрыли небо на фоне сообщений о возможной атаке США.