#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.43
594.86
6.49
Общество

В Миннауки прокомментировали ситуацию с казахстанскими студентами в Иране

протесты, студенты, высшее образование , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 11:06 Фото: pixabay
Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов в кулуарах Сената 15 января 2026 года рассказал, сколько казахстанских студентов находятся в Иране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Иране проходят протесты. Они поинтересовались, сколько казахстанских студентов сейчас находятся в этой стране.

"На сегодняшний день из количества студентов, которые обучаются в казахстанских вузах, по академической мобильности таких студентов там нет. По другим студентам, которые учатся самостоятельно, мы учет не ведем", – сказал Талгат Ешенкулов.

Ранее сообщалось, что власти Ирана закрыли небо на фоне сообщений о возможной атаке США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Нападение студента на преподавателя в Алматы прокомментировали в Миннауки
11:15, 25 декабря 2025
Нападение студента на преподавателя в Алматы прокомментировали в Миннауки
Гарварду запретили брать иностранных студентов: в Миннауки поделились хорошей новостью
13:31, 19 июня 2025
Гарварду запретили брать иностранных студентов: в Миннауки поделились хорошей новостью
С 1 сентября студентам в Казахстане увеличат размер стипендий
10:22, 20 мая 2025
С 1 сентября студентам в Казахстане увеличат размер стипендий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: