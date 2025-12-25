Нападение студента на преподавателя в Алматы прокомментировали в Миннауки

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказала, какие меры будут приняты после нападения студента на преподавателя в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулзат Кобенова считает, что такие ситуации недопустимы.

"Как бы то ни было, это учебное заведение, и в первую очередь его задача – обеспечение учебного процесса и качества образования. В данном случае это уже личная ситуация так сложилась между студентом и преподавателем... Там сразу правильно среагировали окружающие, которые находились рядом на тот момент. Преподаватель сегодня уже снова приступил к работе и находится на рабочем месте", – добавила она.

По ее данным, инцидент будет рассмотрен в установленном законодательством порядке и только потом будут приняты соответствующие меры.

"Безусловно, и впредь, конечно, такие ситуации нельзя допускать. У каждого вуза есть свои типовые правила деятельности, есть правила распорядка, и это будет учтено. Нет (сразу не отчислят студента. – Прим. ред.), сначала проведут расследование, потом уже по завершении, конечно, будут приняты соответствующие меры", – сообщила вице-министр.

Отмечается, что и сам вуз рассмотрит и изучит этот случай на предмет адекватности систем обеспечения безопасности.

"Есть совет по этике, который обязательно рассматривает эти вопросы. Сказать, что безопасность плохая, я тоже так не могу. Видите, здесь уже студент лично использовал. Поэтому здесь в отношении одного студента такая ситуация. Конечно, будут приняты меры, это будет впредь учтено. И в других вузах будут проведены профилактические мероприятия. Беседа уже была проведена со всеми нашими учебными заведениями. Тем более что мы на еженедельной основе встречаемся с проректорами по воспитательной работе, курирующими данное направление. Этот вопрос также был рассмотрен на очередной повестке дня. На самом деле для обеспечения безопасности техническое оснащение, конечно, есть везде. Но другое дело, кто как ведет себя", – резюмировала спикер.

23 декабря 2025 года сообщалось, что 18-летний второкурсник пронес нож в здание ALT University и напал на 35-летнего преподавателя в мужском туалете. Пострадавший получил ранение в область шеи.