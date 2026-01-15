Что дает казахстанским студентам ратификация конвенции о признании дипломов

Вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов в кулуарах Сената 15 января 2026 года рассказал, что даст студентам ратификация Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ешенкулов отметил, что ратификация конвенции дает уникальные возможности как для граждан Казахстана, которые обучались за рубежом, так и для иностранных студентов, которые выбрали Казахстан для обучения.

"Дипломы разных стран должны проходить процедуру нострификации или процедуру признания у себя в странах. Допустим, студент, закончивший, условно говоря, вуз в Корее, возвратившись в Казахстан, должен провести процедуру нострификации, процедуру признания своего диплома у нас в стране. Они подают свои дипломы для данной процедуры к нам в министерство, в нашу подведомственную организацию. И дальше у нас проходит следующая процедура: мы отправляем запрос в вуз – учился ли такой студент; отправляем запрос в министерство – имеет ли лицензию либо аккредитацию данный вуз, и так далее. То есть мы проверяем качество", – пояснил он.

Далее, по его словам, проверяют, насколько их стандарты образования соответствуют нашим требованиям, и только после этого выдается решение о признании или непризнании диплома.

"Ратификация что нам дает? Ратификация не дает автоматическое признание, она облегчает нам процедуру признания путем предоставления нам доступа к базам данных этих стран. И таким образом данная процедура – все те шаги, про которые я сейчас проговорил, сокращаются. И мы при проведении процедуры нострификации заходим в базу, смотрим, после чего, получив информацию в кратчайшие сроки через эти базы данных, упрощаем процедуру. Она позволяет нашим студентам в очень короткие сроки получить нострификацию дипломов в Казахстане", – резюмировал вице-министр.

Сенатор Руслан Рустемов добавил, что конвенция направлена на расширение академической и профессиональной мобильности.

"Присоединение к конвенции позволит значительно упростить процедуру признания дипломов и квалификаций наших граждан в странах данного региона, расширить академическую мобильность студентов и преподавателей, повысить международное доверие к национальной системе образования и сформирует дополнительные гарантии защиты прав при трудоустройстве граждан за рубежом", – отметил депутат.

15 января 2026 года депутаты Сената ратифицировали Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования.