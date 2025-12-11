Город-сказка, город-каток: травматолог Алматы рассказал, как обезопасить себя в гололед
Снегопад в Алматы привел к коллапсу
Накануне путь до работы для алматинцев стал настоящим хождением по мукам. А все началось еще вечером с 9 на 10 декабря: в крупнейшем городе страны прошел мокрый снег. Уже ночью дороги и тротуары подморозило – образовался гололед. У коммунальщиков прибавилось хлопот.
Фото: Zakon.kz
"Чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасное передвижение жителей, коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. В очистке города было задействовано 2728 дорожных рабочих и 75 оперативных бригад. На линию выведено более 1000 единиц спецтехники, включая 228 комбинированных дорожных машин для патрульной противогололедной обработки. С 4 часов утра 10 декабря работала 21 колонна по расчистке магистральных и районных улиц. Параллельно проводилась очистка тротуаров, остановочных комплексов и пешеходных зон. С 5:00 началась уборка дворовых территорий силами 37 частных подрядных организаций", – рассказали в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.
Однако далеко не все увидели уборку во дворах. Жители их покидали с трудом. Возле некоторых домов из-за слоя снега и наледи было сложно пройти. Мелкими шажками, с вытянутыми по бокам руками люди, словно пингвины, пробирались сквозь метель к автобусным остановкам. Полоса препятствий сказалась на времени в пути. Вместо привычных 10 минут маршрут занимал минимум 20. Даже полноприводные автомобили буксовали, выезжая с придомовых территорий, пишут алматинцы в соцсетях.
Фото: Zakon.kz
Ситуация на дорогах в целом заметно осложнилась. Водители отмечают, что в снегопад в городе возросло число дорожно-транспортных происшествий. Полицейские призывают всех участников дорожного движения соблюдать максимальную осторожность.
"На фоне ухудшения погодных условий увеличилось количество обращений по ситуации на дорогах. С 20 часов 9 декабря до 6 утра 10 декабря зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 9 человек. Первый снег – это всегда испытание для дорожного движения. Мы призываем водителей к предельной внимательности, соблюдению дистанции и скоростного режима", – резюмировал начальник Управления административной полиции департамента полиции Алматы Серик Шумаев.
Со вчерашнего дня алматинские медики трудятся не покладая рук и готовятся к наплыву пациентов. Утренняя смена выдалась неспокойной. Для усиления на дежурство в травмпунктах вызывают из дома дополнительных врачей. Общее количество травмированных еще подсчитывают, но травматологи уже констатируют: за сутки к ним поступило в три раза больше пострадавших, чем обычно.
В период гололедицы ходить нужно уметь. К примеру, руками лучше размахивать, удерживая равновесие. Врач высшей категории Жасулан Аргынбаев напомнил самые важные меры предосторожности.
"Из-за гололеда увеличивается количество посетителей в наш травматологический пункт. Зимой необходимо соблюдать правила безопасности при ходьбе. Не спешите, делайте маленькие шаги, старайтесь наступать на всю стопу, а не только на пятку. Ходить нужно, наклонив тело слегка вперед, а не держа его строго вертикально. Обе руки всегда должны быть свободны, не держите их в карманах! При спуске по лестнице пользуйтесь перилами и поручнями. Ходите по тротуару, а не по проезжей части. Не используйте в движении смартфон", – посоветовал травматолог-ортопед Жасулан Аргынбаев.
К зимней обуви есть определенные требования. Ботинки должны быть на нескользящей рифленой подошве. Народные умельцы советуют приклеить на каблуки кусочки наждачной бумаги или лейкопластырь.
"Что касается обуви, лучше выбирать ту, у которой нескользящая подошва с глубокими и частыми протекторами. Каблук должен быть низким. Следует использовать специальные противогололедные накладки, ледоступы", – рекомендует врач.
По его словам, падать надо тоже правильно. И не стоит пренебрегать головным убором, ведь он смягчит удар, если вдруг упадете на затылок.
"Если вы чувствуете угрозу падения, чтобы минимизировать травму, не вытягивайте руки. Постарайтесь сгруппироваться: согнуть руки и ноги. Очень важно упасть на бок. Первое, что нужно сделать при падении, – сохранять спокойствие. Не спешите, не вставайте сразу, осмотритесь. Если не чувствуете сильной боли и не заметили деформаций какой-либо части тела, можете не торопясь встать. Соблюдение этих правил поможет предотвратить опасные травмы. А если вы почувствовали сильную боль, подозрение на перелом или другие повреждения, немедленно звоните по номеру 103", – сказал травматолог-ортопед Жасулан Аргынбаев.
Фото: Zakon.kz
На какие части тела нельзя падать
- На ягодицы: грозит травмами копчика или шейки бедра.
- На ладонь вытянутой руки: чревато сложными переломами.
- На колени: пострадают коленные чашечки.
- На локти: приводит к повреждениям ключицы.
Одежда не должна сковывать движения и мешать обзору. Наиболее подходящий вариант – куртка без огромного капюшона и высокого ворота. В мягком пуховике падать менее болезненно, чем в тоненькой курточке.
Специалисты по безопасности делятся такими советами:
- Перед выходом из дома сделайте небольшую разминку для улучшения координации. Присядьте 20 раз, поднимитесь на цыпочки 10-15 раз.
- Не берите с собой тяжелые сумки с длинными ручками – из-за них теряют равновесие. Когда несете несколько пакетов, равномерно распределяйте вес между двумя руками. Рекомендуется надевать при гололеде рюкзаки или портфели через плечо, как почтальоны.
- Сконцентрируйтесь на скользкой дороге, смотрите под ноги. Старайтесь идти по следам других либо по краю тротуара, где менее раскатано. Помните: под снегом тоже может быть лед. Можно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
- Поскользнулись – присядьте. Тогда если и упадете, то уже с меньшей высоты. При падении отбросьте все, что у вас в руках. Машите ими, это помогает сохранить равновесие.
- Не приближайтесь к зданиям, чтобы при падении не удариться о стену. Снег и лед с крыш тоже, как правило, осыпается по периметру.
- Переходя через дорогу по пешеходному переходу, будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что транспорт остановился, и только потом идите.
- Обращайте внимание на провода линий электропередачи и раскачивающиеся деревья, не ходите под ними.
- Проявляйте солидарность: если видите, что рядом с вами кто-то падает, поддержите его.
- Убедите пожилых родственников отказаться от прогулки в мороз, пока дорожки не обработали.
Фото: Zakon.kz
Зимой мы все становимся экстремалами, вытворяя невероятные кульбиты на льду и демонстрируя настоящие чудеса эквилибристики. Эксперты считают самыми защищенными от падений и серьезных травм спортивных людей. Спорт укрепляет опорно-двигательный аппарат и в случае удара снижает вероятность тяжелых последствий. К тому же физкультура улучшает координацию на скользкой поверхности. Особенно эффективно катание на фигурных коньках или роликах. И даже регулярная ходьба тренирует тело.
Не забывайте о правилах безопасности и будьте осторожны: на ближайшие дни синоптики обещают морозы.