Город-сказка, город-каток: травматолог Алматы рассказал, как обезопасить себя в гололед

Алматинцы страдают от гололеда. Дороги и дворы превратились в сплошной каток. Виной тому обильный снегопад и похолодание. Вчера и сегодня больницы принимают больше людей с травмами, чем обычно. Инструкцию, которая поможет избежать переломов и ушибов, подготовил Zakon.kz.

Снегопад в Алматы привел к коллапсу

Накануне путь до работы для алматинцев стал настоящим хождением по мукам. А все началось еще вечером с 9 на 10 декабря: в крупнейшем городе страны прошел мокрый снег. Уже ночью дороги и тротуары подморозило – образовался гололед. У коммунальщиков прибавилось хлопот.

"Чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасное передвижение жителей, коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. В очистке города было задействовано 2728 дорожных рабочих и 75 оперативных бригад. На линию выведено более 1000 единиц спецтехники, включая 228 комбинированных дорожных машин для патрульной противогололедной обработки. С 4 часов утра 10 декабря работала 21 колонна по расчистке магистральных и районных улиц. Параллельно проводилась очистка тротуаров, остановочных комплексов и пешеходных зон. С 5:00 началась уборка дворовых территорий силами 37 частных подрядных организаций", – рассказали в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

Однако далеко не все увидели уборку во дворах. Жители их покидали с трудом. Возле некоторых домов из-за слоя снега и наледи было сложно пройти. Мелкими шажками, с вытянутыми по бокам руками люди, словно пингвины, пробирались сквозь метель к автобусным остановкам. Полоса препятствий сказалась на времени в пути. Вместо привычных 10 минут маршрут занимал минимум 20. Даже полноприводные автомобили буксовали, выезжая с придомовых территорий, пишут алматинцы в соцсетях.

Ситуация на дорогах в целом заметно осложнилась. Водители отмечают, что в снегопад в городе возросло число дорожно-транспортных происшествий. Полицейские призывают всех участников дорожного движения соблюдать максимальную осторожность.

"На фоне ухудшения погодных условий увеличилось количество обращений по ситуации на дорогах. С 20 часов 9 декабря до 6 утра 10 декабря зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 9 человек. Первый снег – это всегда испытание для дорожного движения. Мы призываем водителей к предельной внимательности, соблюдению дистанции и скоростного режима", – резюмировал начальник Управления административной полиции департамента полиции Алматы Серик Шумаев.

Со вчерашнего дня алматинские медики трудятся не покладая рук и готовятся к наплыву пациентов. Утренняя смена выдалась неспокойной. Для усиления на дежурство в травмпунктах вызывают из дома дополнительных врачей. Общее количество травмированных еще подсчитывают, но травматологи уже констатируют: за сутки к ним поступило в три раза больше пострадавших, чем обычно.

В период гололедицы ходить нужно уметь. К примеру, руками лучше размахивать, удерживая равновесие. Врач высшей категории Жасулан Аргынбаев напомнил самые важные меры предосторожности.

"Из-за гололеда увеличивается количество посетителей в наш травматологический пункт. Зимой необходимо соблюдать правила безопасности при ходьбе. Не спешите, делайте маленькие шаги, старайтесь наступать на всю стопу, а не только на пятку. Ходить нужно, наклонив тело слегка вперед, а не держа его строго вертикально. Обе руки всегда должны быть свободны, не держите их в карманах! При спуске по лестнице пользуйтесь перилами и поручнями. Ходите по тротуару, а не по проезжей части. Не используйте в движении смартфон", – посоветовал травматолог-ортопед Жасулан Аргынбаев.

К зимней обуви есть определенные требования. Ботинки должны быть на нескользящей рифленой подошве. Народные умельцы советуют приклеить на каблуки кусочки наждачной бумаги или лейкопластырь.

"Что касается обуви, лучше выбирать ту, у которой нескользящая подошва с глубокими и частыми протекторами. Каблук должен быть низким. Следует использовать специальные противогололедные накладки, ледоступы", – рекомендует врач.

По его словам, падать надо тоже правильно. И не стоит пренебрегать головным убором, ведь он смягчит удар, если вдруг упадете на затылок.

"Если вы чувствуете угрозу падения, чтобы минимизировать травму, не вытягивайте руки. Постарайтесь сгруппироваться: согнуть руки и ноги. Очень важно упасть на бок. Первое, что нужно сделать при падении, – сохранять спокойствие. Не спешите, не вставайте сразу, осмотритесь. Если не чувствуете сильной боли и не заметили деформаций какой-либо части тела, можете не торопясь встать. Соблюдение этих правил поможет предотвратить опасные травмы. А если вы почувствовали сильную боль, подозрение на перелом или другие повреждения, немедленно звоните по номеру 103", – сказал травматолог-ортопед Жасулан Аргынбаев.

На какие части тела нельзя падать

На ягодицы: грозит травмами копчика или шейки бедра.

На ладонь вытянутой руки: чревато сложными переломами.

На колени: пострадают коленные чашечки.

На локти: приводит к повреждениям ключицы.

Одежда не должна сковывать движения и мешать обзору. Наиболее подходящий вариант – куртка без огромного капюшона и высокого ворота. В мягком пуховике падать менее болезненно, чем в тоненькой курточке.

Специалисты по безопасности делятся такими советами:

Перед выходом из дома сделайте небольшую разминку для улучшения координации. Присядьте 20 раз, поднимитесь на цыпочки 10-15 раз.

Не берите с собой тяжелые сумки с длинными ручками – из-за них теряют равновесие. Когда несете несколько пакетов, равномерно распределяйте вес между двумя руками. Рекомендуется надевать при гололеде рюкзаки или портфели через плечо, как почтальоны.

Сконцентрируйтесь на скользкой дороге, смотрите под ноги. Старайтесь идти по следам других либо по краю тротуара, где менее раскатано. Помните: под снегом тоже может быть лед. Можно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Поскользнулись – присядьте. Тогда если и упадете, то уже с меньшей высоты. При падении отбросьте все, что у вас в руках. Машите ими, это помогает сохранить равновесие.

Не приближайтесь к зданиям, чтобы при падении не удариться о стену. Снег и лед с крыш тоже, как правило, осыпается по периметру.

Переходя через дорогу по пешеходному переходу, будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что транспорт остановился, и только потом идите.

Обращайте внимание на провода линий электропередачи и раскачивающиеся деревья, не ходите под ними.

Проявляйте солидарность: если видите, что рядом с вами кто-то падает, поддержите его.

Убедите пожилых родственников отказаться от прогулки в мороз, пока дорожки не обработали.

Зимой мы все становимся экстремалами, вытворяя невероятные кульбиты на льду и демонстрируя настоящие чудеса эквилибристики. Эксперты считают самыми защищенными от падений и серьезных травм спортивных людей. Спорт укрепляет опорно-двигательный аппарат и в случае удара снижает вероятность тяжелых последствий. К тому же физкультура улучшает координацию на скользкой поверхности. Особенно эффективно катание на фигурных коньках или роликах. И даже регулярная ходьба тренирует тело.

Не забывайте о правилах безопасности и будьте осторожны: на ближайшие дни синоптики обещают морозы.