Новые возможности для студентов: Казахстан ратифицировал конвенцию
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом опубликовала Акорда.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования", – говорится в сообщении.
Конвенция представляет собой инструмент для установления единых стандартов оценки и признания квалификаций в высшем образовании данного региона. Ратификация Токийской конвенции предусматривает вхождение в Азиатско-Тихоокеанскую сеть национальных информационных центров стран – участниц Токийской конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров.
Ранее сообщалось, что дает казахстанским студентам ратификация конвенции о признании дипломов.
15 января 2026 года депутаты Сената ратифицировали Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript