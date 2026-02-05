#Казахстан в сравнении
События

Новые возможности для студентов: Казахстан ратифицировал конвенцию

новые возможности для студентов открыла конвенция, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования", – говорится в сообщении.

Конвенция представляет собой инструмент для установления единых стандартов оценки и признания квалификаций в высшем образовании данного региона. Ратификация Токийской конвенции предусматривает вхождение в Азиатско-Тихоокеанскую сеть национальных информационных центров стран – участниц Токийской конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров.

Ранее сообщалось, что дает казахстанским студентам ратификация конвенции о признании дипломов.

15 января 2026 года депутаты Сената ратифицировали Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
