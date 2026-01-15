Казахстанские дипломы будут признавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Представила документ депутат Асем Рахметова.

"Конвенция представляет собой инструмент для установления единых стандартов оценки и признания квалификаций в высшем образовании данного региона. Ратификация Токийской конвенции предусматривает вхождение в Азиатско-Тихоокеанскую сеть национальных информационных центров стран – участниц Токийской конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров", – сказала она.

Конвенция предусматривает открытие новых рынков для экспорта образовательных услуг казахстанских вузов и повышение доверия к казахстанской системе высшего образования.

Кроме того, ратификация документа, по словам сенатора, устранит барьеры при признании полученных в Казахстане квалификаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом развитие международного сотрудничества в области образования на основе признанной в мире нормативно-правовой рамки.

"При принятии закона ожидается дальнейшее укрепление позиции нашей страны на международной арене, повышение мобильности студентов и специалистов, а также увеличение интеграции образовательных систем Казахстана и Центральной Азии", – резюмировала Асем Рахметова.

Сообщается, что документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона – Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией.

Также конвенция обеспечивает доступ к сети APNNIC – международной платформе обмена информацией о квалификациях.

В целом Казахстан станет первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепит позиции страны как регионального образовательного хаба.

