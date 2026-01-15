Жилые дома хотят построить на территории научного института в Алматы

Депутат Сената Арман Утегулов на пленарном заседании палаты 15 января 2026 года рассказал, какие риски несут изъятие и строительство жилых домов на территории Казахского научно-исследовательского ветеринарного института, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Утегулов заявил, что в условиях роста трансграничных, эпизоотических угроз, а также расширения экспортных рынков животноводческой продукции состояние научной инфраструктуры ветеринарной отрасли приобретает критическое значение. По его словам, Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт является ключевым элементом национальной системы биологической и эпизоотической безопасности.

"Без его научного сопровождения невозможно устойчивое функционирование ветеринарной службы и подтверждение международных статусов РК... КазНИВИ относится к особо важным стратегическим объектам, подлежащим государственной охране, аккредитован по международным стандартам, является одним из держателей республиканской коллекции микроорганизмов и курирует природные очаги особо опасных инфекций... Несмотря на стратегическое значение института, в отношении КазНИВИ реализуется решение, фактически ведущее к его демонтажу", – сетует депутат.

По его данным, территория института сокращена от 40 до 3,5 гектара, он утратил право собственности, вынужден арендовать собственную историческую землю.

"По утвержденному генплану Алматы предусмотрено изъятие оставшейся территории КазНИВИ под жилищному застройку, что означает фактическое уничтожение уникального научного комплекса закрытого типа, восстановления которого в иных условиях невозможно. Следует особо отметить, что на территории института исторически осуществлялась работа с возбудителями особо опасных инфекций. Любые действия по сносу и застройке без комплексной государственной экспертизы создают неприемлемые риски биологического санитарно-эпидемиологического характера. Фактически под застройку выводится объект, обеспечивающий научное сопровождение ветеринарной службы всей страны, что прямо противоречит заявленным государственным приоритетам в сфере биологической и продовольственной безопасности", – подчеркнул парламентарий.

В этой связи он просит правительство приостановить любые решения, связанные с изъятиями и застройкой территории КазНИВИ, и провести правовую, финансовую, экономическую проверку законности отчуждения земель стратегического объекта.

"Просим также обеспечить возврат прав на земельные участки и сохранение института как единого научно-производственного комплекса, так как это является необходимым условием обеспечения биологической безопасности, устойчивого развитие животноводства и защиты долгосрочных национальных интересов Казахстана. Принятое решение, ведущее к ослаблению либо утрате данного научного потенциала, создает системные риски, которые в последующем будут носить необратимый характер", – уверен Арман Утегулов.

