Передать некоторые платежи и сборы селам предлагает депутат

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров на пленарном заседании 15 января 2026 года рассказал, как можно усилить села в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекбол Орынбасаров отметил, что с момента внедрения бюджетов четвертого уровня в 2018 году в Казахстане наблюдается устойчивая положительная динамика их доходов.

"Общий объем поступлений вырос почти в три раза, увеличились собственные доходы и уровень самообеспеченности. Вместе с тем бюджеты сельских округов по-прежнему остаются зависимыми от трансфертов из вышестоящих бюджетов, которые продолжают формировать основную долю поступлений", – добавил он.

Сенатор также подчеркнул, что на сегодняшний день сельским акимам передано 19 функций. Однако, по его мнению, их делегирование не сопровождается адекватным финансовым обеспечением.

"Объем полномочий растет быстрее, чем ресурсная база, что подрывает доверие населения к институту выборности акимов. Правительству необходимо переходить к более решительным действиям. Следует признать, что действующая модель распределения доходов исчерпала себя. Настало время перехода от политики "дотационного содержания" регионов к политике их финансового стимулирования, при которой каждый собранный тенге должен работать на развитие той территории, где он был получен", – сказал Бекбол Орынбасаров.

Депутат предлагает ускорить проведение функционального анализа деятельности акимов сельских округов, обеспечить мониторинг применения новых Бюджетного и Налогового кодексов в части регулирования доходов бюджетов четвертого уровня.

"Предлагаем также проработать механизм передачи части экологических платежей и сборов за использование природных ресурсов на местный уровень, а также законодательно закрепить понятие "населенный пункт", критерии отнесения их к малонаселенным и неперспективным, а также порядок их объединения. Проработать вопрос создания на уровне сельских округов представительного органа местного самоуправления, обеспечивающего участие населения в формировании, утверждении и контроле исполнения бюджета четвертого уровня", – предложил сенатор.

В январе 2026 года начал действовать новый Налоговый кодекс, и особое значение приобретают сроки представления налоговой отчетности. Когда и какие налоги нужно уплатить в январе 2026 года, можно узнать здесь.