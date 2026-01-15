#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Общество

Передать некоторые платежи и сборы селам предлагает депутат

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 15:12 Фото: pexels
Депутат Сената Бекбол Орынбасаров на пленарном заседании 15 января 2026 года рассказал, как можно усилить села в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекбол Орынбасаров отметил, что с момента внедрения бюджетов четвертого уровня в 2018 году в Казахстане наблюдается устойчивая положительная динамика их доходов.

"Общий объем поступлений вырос почти в три раза, увеличились собственные доходы и уровень самообеспеченности. Вместе с тем бюджеты сельских округов по-прежнему остаются зависимыми от трансфертов из вышестоящих бюджетов, которые продолжают формировать основную долю поступлений", – добавил он.

Сенатор также подчеркнул, что на сегодняшний день сельским акимам передано 19 функций. Однако, по его мнению, их делегирование не сопровождается адекватным финансовым обеспечением.

"Объем полномочий растет быстрее, чем ресурсная база, что подрывает доверие населения к институту выборности акимов. Правительству необходимо переходить к более решительным действиям. Следует признать, что действующая модель распределения доходов исчерпала себя. Настало время перехода от политики "дотационного содержания" регионов к политике их финансового стимулирования, при которой каждый собранный тенге должен работать на развитие той территории, где он был получен", – сказал Бекбол Орынбасаров.

Депутат предлагает ускорить проведение функционального анализа деятельности акимов сельских округов, обеспечить мониторинг применения новых Бюджетного и Налогового кодексов в части регулирования доходов бюджетов четвертого уровня.

"Предлагаем также проработать механизм передачи части экологических платежей и сборов за использование природных ресурсов на местный уровень, а также законодательно закрепить понятие "населенный пункт", критерии отнесения их к малонаселенным и неперспективным, а также порядок их объединения. Проработать вопрос создания на уровне сельских округов представительного органа местного самоуправления, обеспечивающего участие населения в формировании, утверждении и контроле исполнения бюджета четвертого уровня", – предложил сенатор.

В январе 2026 года начал действовать новый Налоговый кодекс, и особое значение приобретают сроки представления налоговой отчетности. Когда и какие налоги нужно уплатить в январе 2026 года, можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Доллар еще подрос на торгах 15 января
15:40, Сегодня
Доллар еще подрос на торгах 15 января
Изменить систему проверки водителей на степень опьянения предлагает депутат
13:58, Сегодня
Изменить систему проверки водителей на степень опьянения предлагает депутат
Блокировать опасную рекламу в соцсетях предлагают в Казахстане
12:32, Сегодня
Блокировать опасную рекламу в соцсетях предлагают в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: