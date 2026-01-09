В центре Алматы снесли недостроенное здание
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В центральной части Алматы снесли недостроенное здание. Как сообщили Zakon.kz в Управлении градостроительного контроля города, объект находился по адресу: ул. Байтурсынова, 50.
После разъяснительной работы собственник принял решение о добровольном демонтаже здания.
Работы проведены в установленном порядке.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве также напомнили о необходимости строго соблюдать требования при строительстве и реконструкции, а также своевременно оформлять все разрешительные документы.
8 января мы также рассказывали, что в Алматы снесли очередной незаконный объект на ул. Ниязбекова, д. 30/1. Решение было принято судом.
