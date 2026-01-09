#Казахстан в сравнении
События

В центре Алматы снесли недостроенное здание

техника, снос, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В центральной части Алматы снесли недостроенное здание. Как сообщили Zakon.kz в Управлении градостроительного контроля города, объект находился по адресу: ул. Байтурсынова, 50.

После разъяснительной работы собственник принял решение о добровольном демонтаже здания.

Работы проведены в установленном порядке.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве также напомнили о необходимости строго соблюдать требования при строительстве и реконструкции, а также своевременно оформлять все разрешительные документы.

8 января мы также рассказывали, что в Алматы снесли очередной незаконный объект на ул. Ниязбекова, д. 30/1. Решение было принято судом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
