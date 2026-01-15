Изменить систему проверки водителей на степень опьянения предлагает депутат

Депутат Сената Жанна Асанова на пленарном заседании палаты 15 января 2026 года рассказала о минусах существующей системы проверки водителей на степень опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанна Асанова отметила, что сегодня процедура медицинского освидетельствования водителей фактически проводится только в государственных медицинских организациях с лабораториями.

"Возможности этой системы объективно ограничены. Например, в Алматы с населением свыше 2 млн человек работают лишь две государственные лаборатории, куда доставляются все лица с подозрением на опьянение. Сложившаяся модель чрезмерно централизована и порождает системные процессуальные и коррупционные риски", – добавила она.

По ее словам, отсутствие альтернативы снижает доверие к выводам экспертизы и создает почву для злоупотреблений. В то же время удаленность и перегруженность действующих лабораторий приводят к тому, что человек часами находится в уязвимом процессуальном положении, а сотрудники полиции несут несоразмерные затраты времени и ресурсов.

"Страдает эффективность правоохранительной системы. У граждан отсутствует возможность выбора учреждения или прохождения независимой повторной проверки, что ограничивает их право на защиту. Высокая нагрузка и недостаточное оснащение отдельных лабораторий создают риски нарушения методик отбора, хранения и анализа проб, а также процессуальных ошибок при оформлении материалов, что сказывается на их устойчивости в суде", – подчеркнула сенатор.

Она предлагает внедрить модель медицинского освидетельствования с использованием аккредитованных частных лабораторий, включив их в единый реестр наряду с государственными, а также закрепить механизм допуска к аккредитации и процессуального признания их заключений. Предлагает она также рассмотреть возможность самостоятельного выбора лаборатории гражданами для проведения повторной проверки.

