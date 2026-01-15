Блокировать опасную рекламу в соцсетях предлагают в Казахстане

Депутат Сената Геннадий Шиповских на пленарном заседании 15 января 2026 года рассказал о том, как через соцсети продвигают рекламу наркотиков, проституции и другого противоправного контента, передает корреспондент Zakon.kz.

Геннадия Шиповских пугает не только количество рекламы, выставляемой в социальных сетях, но и ее агрессивный характер, особенно реклама, которую распространяют через блогеров, инфлюенсеров, известных деятелей искусства и спорта.

"Они напрямую влияют на решение граждан, потребительский выбор и даже на их здоровье. В результате в последнее время значительно увеличилось количество граждан, обманутых финансовыми пирамидами и купивших некачественную и фальсифицированную продукцию, вложивших средства в незаконные инвестиционные проекты и потерявшие их. Есть стороны, которые извлекают выгоду из рекламы, а весь риск и последствия ложатся на плечи простых людей: рекламодатели и блогер получают доход. Обманутым и лишенным здоровья, финансов остается гражданин", – отметил депутат.

Указал он и на распространение в социальных сетях рекламы наркотиков, проституции, онлайн-казино, контента порнографического характера.

"В-третьих, в последнее время в социальных сетях широко распространяется явление, когда лица, не имеющие медицинского образования, активно рекламируют продукты урологического характера, гормональные препараты, добавки, направленные на снижение веса, повышение иммунитета, также средства, влияющие на сексуальное здоровье мужчин. Эти продукты иногда предлагаются под девизом натуральных, безопасных решений без врача. Однако не учитывается, какие будут риски и последствия для здоровья гражданина и кто понесет ответственность, если завтра человек, поверив в такую рекламу, нанесет вред своему здоровью. Автор рекламы, набравший миллион просмотров, или опять простой народ, который остается в одиночку со своей проблемой?" – сетует парламентарий.

Депутат предлагает достичь совместно с Meta, TikTok и другими платформами конкретных соглашений по недопущению распространения запрещенной, недопустимой и общественно опасной рекламы на территории Казахстана.

"Предлагаем также внести в социальных сетях конкретные механизмы контроля, которые позволят автоматически выявлять и оперативно блокировать распространение рекламы наркотиков, проституции, онлайн-казино и контента порнографического характера. Предлагаем ограничить рекламу продукции лицами, не имеющими медицинского образования, оказывающими непосредственное влияние на здоровье человека, и предусмотреть ответственность в отношении лица, рекламирующего данную продукцию, в случае причинения вреда здоровью граждан вследствие такой рекламы", – призвал сенатор.

