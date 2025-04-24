Ограничить в Казахстане продажу детям клея, ацетона и бензина просит депутат

Депутат Сената Жанна Асанова на пленарном заседании палаты 24 апреля 2025 года указала на необходимость совершенствования системы медицинского освидетельствования на состояние наркотического и токсического опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанна Асанова заявила, что на сегодня участились случаи, когда лица с явными признаками опьянения и дезориентации по результатам освидетельствования признаются трезвыми. По ее словам, это говорит о системных пробелах в действующих методиках, особенно в части выявления новых психоактивных веществ и токсичных ингалянтов.

"Проблема охватывает летучие токсичные вещества, как клей "Момент", ацетон, бензин и другие. Синтетические новые психоактивные вещества – спайсы, "соли", фенетиламины и другие, не входящие в перечень контролируемых веществ, полинаркотические состояния, не охваченные отдельными диагностическими алгоритмами. Приказы Минздрава и постановление правительства содержат не весь перечень актуальных веществ, активно употребляемых молодежью. Используемые лабораторные тесты не выявляют современные соединения, а продажа некоторых веществ бытового назначения несовершеннолетним не запрещена", – указала она.

В итоге, как заявила сенатор, невозможно доказать факт их потребления, что приводит к правовой безнаказанности и росту латентного наркопотребления.

"Считаем, что пора рассмотреть вопрос о введении ограничений на продажу отдельных видов токсичных веществ бытового назначения несовершеннолетним, а также взять на отдельный контроль ввоз и производство бытовых клеев и растворителей на предмет анализа их химического состава", – подчеркнула Жанна Асанова.

Она также предлагает провести официальный аудит и анализ эффективности действующей методики медицинского освидетельствования, в том числе используемых лабораторных панелей и перечней веществ, обеспечить обновление нормативных актов, регулирующих порядок освидетельствования с включением летучих токсичных веществ и новых психоактивных веществ с учетом международной практики.

Указала депутат и на необходимость разработать национальный протокол диагностики состояния опьянения, включающий поведенческую оценку, лабораторную и инструментальную диагностику, с внедрением многоступенчатого алгоритма освидетельствования, позволяющего учитывать новые формы потребления психоактивных веществ и полинаркотические состояния.

23 марта 2025 года в Кокшетау на территорию школы-гимназии №13 проник мужчина, который устроил настоящий погром. За несколько минут он разбил окна и вырвал входную дверь. В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области тогда сообщили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

С января 2025 года зависимые от психоактивных веществ казахстанцы могут пройти лечение без постановки на учет. Такую возможность назвали консультативным наблюдением и бесплатно оказывают в центрах психического здоровья.