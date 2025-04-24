#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Ограничить в Казахстане продажу детям клея, ацетона и бензина просит депутат

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:57 Фото: pixabay
Депутат Сената Жанна Асанова на пленарном заседании палаты 24 апреля 2025 года указала на необходимость совершенствования системы медицинского освидетельствования на состояние наркотического и токсического опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанна Асанова заявила, что на сегодня участились случаи, когда лица с явными признаками опьянения и дезориентации по результатам освидетельствования признаются трезвыми. По ее словам, это говорит о системных пробелах в действующих методиках, особенно в части выявления новых психоактивных веществ и токсичных ингалянтов.

"Проблема охватывает летучие токсичные вещества, как клей "Момент", ацетон, бензин и другие. Синтетические новые психоактивные вещества – спайсы, "соли", фенетиламины и другие, не входящие в перечень контролируемых веществ, полинаркотические состояния, не охваченные отдельными диагностическими алгоритмами. Приказы Минздрава и постановление правительства содержат не весь перечень актуальных веществ, активно употребляемых молодежью. Используемые лабораторные тесты не выявляют современные соединения, а продажа некоторых веществ бытового назначения несовершеннолетним не запрещена", – указала она.

В итоге, как заявила сенатор, невозможно доказать факт их потребления, что приводит к правовой безнаказанности и росту латентного наркопотребления.

"Считаем, что пора рассмотреть вопрос о введении ограничений на продажу отдельных видов токсичных веществ бытового назначения несовершеннолетним, а также взять на отдельный контроль ввоз и производство бытовых клеев и растворителей на предмет анализа их химического состава", – подчеркнула Жанна Асанова.

Она также предлагает провести официальный аудит и анализ эффективности действующей методики медицинского освидетельствования, в том числе используемых лабораторных панелей и перечней веществ, обеспечить обновление нормативных актов, регулирующих порядок освидетельствования с включением летучих токсичных веществ и новых психоактивных веществ с учетом международной практики.

Указала депутат и на необходимость разработать национальный протокол диагностики состояния опьянения, включающий поведенческую оценку, лабораторную и инструментальную диагностику, с внедрением многоступенчатого алгоритма освидетельствования, позволяющего учитывать новые формы потребления психоактивных веществ и полинаркотические состояния.

23 марта 2025 года в Кокшетау на территорию школы-гимназии №13 проник мужчина, который устроил настоящий погром. За несколько минут он разбил окна и вырвал входную дверь. В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области тогда сообщили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

С января 2025 года зависимые от психоактивных веществ казахстанцы могут пройти лечение без постановки на учет. Такую возможность назвали консультативным наблюдением и бесплатно оказывают в центрах психического здоровья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Атырауский тренер из-за отсутствия помещения открыл спортклуб по дзюдо для детей в собственном доме
Общество
17:46, Сегодня
Атырауский тренер из-за отсутствия помещения открыл спортклуб по дзюдо для детей в собственном доме
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: