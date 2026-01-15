Механизм контроля за расходами средств от платных дорог готовы поменять в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос рассказал о существующем контроле за расходованием средств, полученных от сборов с платных дорог Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что ведение бухгалтерского учета, формирование финансовой отчетности и раскрытие информации субъектами квазигосударственного сектора, к числу которых относится Национальный оператор в лице "КазАвтоЖола", регулируются законами "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" и "Об акционерных обществах".

"Национальный оператор ежегодно в рамках соблюдения требований по размещению финансовой отчетности публикует необходимые сведения на сайте депозитария финансовой отчетности. Также Национальный оператор на постоянной основе проходит предусмотренные законодательством проверки со стороны уполномоченных государственных органов, включая финансовый и государственный аудит, а также иные контрольные мероприятия, направленные на оценку правомерности, целевого характера и обоснованности использования денежных средств", – говорится в ответе.

По словам Скляра, на сегодня уже проводится необходимая работа по обеспечению отчетности расходования средств, в том числе поступающих от платных участков автомобильных дорог.

"В свою очередь правительство готово рассмотреть поправки по внедрению дополнительных механизмов повышения прозрачности и открытости использования данных средств в случае их инициирования", – добавил вице-премьер.

Ранее мы писали о направлениях, на которые расходуются средства, полученные от сборов с платных дорог.