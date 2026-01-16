#Казахстан в сравнении
Общество

43 тысячи пожарных датчиков установили в частных домах в 2025 году

Пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 12:01 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос рассказал об установленных в 2025 году пожарных датчиках в домах казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что проектируемые многоквартирные жилые дома независимо от этажности в настоящее время оборудуются системами автоматической пожарной сигнализации.

"Ежегодно в отопительный период в соответствии с Планом проведения пожарной профилактики в жилом секторе проводится работа по установке датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения (дыма) в жилых домах социально уязвимых граждан, многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров и инвалидов. В 2025 году МЧС при поддержке акиматов, неправительственных и волонтерских организаций в домах социально уязвимых граждан установлено свыше 43 тысяч пожарных датчиков", – говорится в ответе.

Всего, по его словам, с 2019 года установлено свыше 301 тысячи датчиков: зарегистрировано 66 сработок, предотвращена гибель 281 человека.

Ранее были внесены изменения в правила пожарной безопасности.

Азамат Сыздыкбаев
