43 тысячи пожарных датчиков установили в частных домах в 2025 году

Фото: Zakon.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос рассказал об установленных в 2025 году пожарных датчиках в домах казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что проектируемые многоквартирные жилые дома независимо от этажности в настоящее время оборудуются системами автоматической пожарной сигнализации. "Ежегодно в отопительный период в соответствии с Планом проведения пожарной профилактики в жилом секторе проводится работа по установке датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения (дыма) в жилых домах социально уязвимых граждан, многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров и инвалидов. В 2025 году МЧС при поддержке акиматов, неправительственных и волонтерских организаций в домах социально уязвимых граждан установлено свыше 43 тысяч пожарных датчиков", – говорится в ответе. Всего, по его словам, с 2019 года установлено свыше 301 тысячи датчиков: зарегистрировано 66 сработок, предотвращена гибель 281 человека. Ранее были внесены изменения в правила пожарной безопасности.

