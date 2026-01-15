На что идут средства с платных дорог Казахстана

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос прокомментировал вопрос использования средств, полученных от сборов на платных дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что, согласно закону "Об автомобильных дорогах", АО "НК "КазАвтоЖол" выступает Национальным оператором по управлению платными автомобильными дорогами международного и республиканского значения.

"Национальный оператор осуществляет операционную деятельность в рамках требований действующего законодательства, контроль за его деятельностью осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции. Вся информация по платным автомобильным дорогам, в том числе перечень всех участков, их протяженность и тарифы за проезд, размещается в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе Национального оператора", – говорится в ответе.

Скляр заверил, что сборы за проезд строго направляются на содержание и развитие самих платных участков в рамках закона.

В свою очередь деньги, полученные от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования международного и республиканского значения, учитываются на отдельном счете Национального оператора и направляются на финансирование расходов, связанных с:

ремонтом и содержанием платных автомобильных дорог (участков), содержанием программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд;

возвратом инвестиций, привлеченных для целей внедрения и устройства программно-аппаратных комплексов взимания платы за проезд;

организацией платного движения на автомобильных дорогах (участках);

приобретением и обслуживанием дорожно-эксплуатационной техники для содержания платных автомобильных дорог (участков).

Ранее мы писали, что взимание платы на участках, имеющих дефекты, будет приостановлено до момента устранения дефектов.