Ввести льготную ипотеку для госслужащих предлагает депутат

Депутат Ерлан Стамбеков на пленарном заседании Мажилиса рассказал, как можно повысить социальную защиту чиновников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Стамбеков в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова отметил, что сегодня игнорируется реальное положение чиновников среднего и низшего звена.

"Именно эти сотрудники выполняют основной объем сложной и ответственной работы, однако их заработная плата начинается от 180 тыс. тенге, что не соответствует уровню нагрузки. Введенная ранее факторно-балльная система оплаты труда на государственной службе, заявленная как мера улучшения финансового положения, на практике привела к росту доходов преимущественно высшего звена руководства. Для большинства же сотрудников ситуация не улучшилась, а диспропорция в оплате труда усилилась", – отметил он.

Депутат напомнил, что возможности государственных служащих для дополнительного заработка на законодательном уровне существенно ограничены.

"В результате рядовые специалисты лишены возможности обеспечить базовую социальную стабильность, включая приобретение жилья, что демотивирует кадры, провоцирует отток специалистов и дискредитирует проводимые реформы", – сетует мажилисмен.

Для повышения качества работы госаппарата, а также защиты прав сотрудников он предложил правительству разработать и внедрить подходы к оплате труда, которые устранят перекосы между уровнем ответственности и уровнем доходов государственных служащих среднего и низшего звена.

"Предлагаю также внедрить систему социальных стимулов для госслужащих среднего и низшего звена, которые будут включать в себя льготы по медицинскому обслуживанию, образованию и приобретению жилья. Призываю правительство рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для государственных служащих на базе "Отбасы банка" без первоначального взноса, с низкой процентной ставкой и компенсацией вознаграждения банка за счет государства", – призвал мажилисмен.

