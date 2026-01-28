#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Общество

Ввести льготную ипотеку для госслужащих предлагает депутат

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Ерлан Стамбеков на пленарном заседании Мажилиса рассказал, как можно повысить социальную защиту чиновников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Стамбеков в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова отметил, что сегодня игнорируется реальное положение чиновников среднего и низшего звена.

"Именно эти сотрудники выполняют основной объем сложной и ответственной работы, однако их заработная плата начинается от 180 тыс. тенге, что не соответствует уровню нагрузки. Введенная ранее факторно-балльная система оплаты труда на государственной службе, заявленная как мера улучшения финансового положения, на практике привела к росту доходов преимущественно высшего звена руководства. Для большинства же сотрудников ситуация не улучшилась, а диспропорция в оплате труда усилилась", – отметил он.

Депутат напомнил, что возможности государственных служащих для дополнительного заработка на законодательном уровне существенно ограничены.

"В результате рядовые специалисты лишены возможности обеспечить базовую социальную стабильность, включая приобретение жилья, что демотивирует кадры, провоцирует отток специалистов и дискредитирует проводимые реформы", – сетует мажилисмен.

Для повышения качества работы госаппарата, а также защиты прав сотрудников он предложил правительству разработать и внедрить подходы к оплате труда, которые устранят перекосы между уровнем ответственности и уровнем доходов государственных служащих среднего и низшего звена.

"Предлагаю также внедрить систему социальных стимулов для госслужащих среднего и низшего звена, которые будут включать в себя льготы по медицинскому обслуживанию, образованию и приобретению жилья. Призываю правительство рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для государственных служащих на базе "Отбасы банка" без первоначального взноса, с низкой процентной ставкой и компенсацией вознаграждения банка за счет государства", – призвал мажилисмен.

23 января 2026 года председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам сейчас оформлять ипотеку. Вопрос возник на фоне сохранения базовой ставки на прежнем уровне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Внедрить "цифровое портмоне гражданина" предлагает депутат
16:19, 10 сентября 2025
Внедрить "цифровое портмоне гражданина" предлагает депутат
Ввести маркировку вредных продуктов предлагает депутат
16:26, 08 октября 2025
Ввести маркировку вредных продуктов предлагает депутат
Провести индексацию МЗП в Казахстане предлагает депутат
16:31, 15 января 2025
Провести индексацию МЗП в Казахстане предлагает депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
13:49, Сегодня
Инсайдер "настаивает" на переходе "любимчика" Вагнера Лава в "Иртыш"
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
13:29, Сегодня
Первая ракетка Казахстана оценила свою форму после выхода в полуфинал АО
Топовый эксперт из Казахстана назвал условие поражения Азата Максума против узбека
13:17, Сегодня
Топовый эксперт из Казахстана назвал условие поражения Азата Максума против узбека
Вторая ракетка мира сделала откровенное признание после поражения от Рыбакиной на АО
13:11, Сегодня
Вторая ракетка мира сделала откровенное признание после поражения от Рыбакиной на АО
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: