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Происшествия

В Москве задержали гражданина Казахстана за сбыт фальшивых купюр

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 01:07 Фото: pexels
Сотрудники полиции в Москве задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в распространении поддельных пятитысячных купюр, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, 23-летний мужчина приобрел через мессенджер 300 фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей и начал сбывать их в различных регионах России. Он использовал схему, при которой рассчитывался подделками за недорогие товары, получая сдачу подлинными деньгами.

Следствием установлено, что злоумышленник успел сбыть 28 купюр: две – в Волгоградской области, одиннадцать – в Астраханской, еще пятнадцать – в Москве.

Фигурант был задержан в столице во время служебной командировки сотрудников полиции из Волгограда. При личном досмотре у него изъяты 272 поддельные банкноты на общую сумму 1,36 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Подозреваемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление источника поступления фальшивых денежных знаков.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Фальшивые силовики выманили у жительницы Акмолинской области 23 миллиона тенге. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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