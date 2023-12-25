Мошенница-экстрасенс загипнотизировала двух пенсионерок из Шымкента за 600 тысяч тенге

Полиция Шымкента задержала по подозрению в мошенничестве жительницу Алматы. Женщину подозревают в том, что она обманом выманивала деньги у пенсионеров, обещая им "снять порчу", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 25 декабря, в полицию обратились две местные жительницы в возрасте 73 и 68 лет. Они рассказали, что встретились с женщиной, которой собирались продать дом, а в итоге отдали ей около 600 тыс. тенге за "избавление от порчи".

По словам потерпевших, женщина убедила их, что чувствует порчу, и предупредила о надвигающейся беде. Предотвратить катастрофу, по ее словам, мог специальный ритуал. Для обряда требовались только золото и деньги, которые пенсионерки откладывали на черный день. Забрав средства, "покупательница" скрылась.

"Опомнившись, горожанки немедленно позвонили в полицию и сообщили о произошедшем. Со слов потерпевших, злоумышленница использовала гипноз, поскольку они сами не могут понять, как повелись на такую аферу", – сообщили в полиции Шымкента.





Подозреваемую задержали по горячим следам благодаря записям с камер видеонаблюдения. "Экстрасенсом" оказалась жительница Алматы, которая, по версии следствия, промышляла в Шымкенте мошенничеством. Полиция считает, что подозреваемая находила доверчивых и внушаемых пенсионеров, которых можно было легко обмануть историей о порче.

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