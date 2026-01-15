В Астане 82-летнего педофила приговорили к 20 годам за насилие над правнучкой

В Астане вынесен приговор по делу о насилии над несовершеннолетней. Как сообщили в суде, на скамье подсудимых находился 82-летний житель города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 января сообщает "Первый канал Евразия".

Он был признан виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении своей 7-летней правнучки. Преступление было совершено в 2025 году.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании. По итогам разбирательства суд приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы.

