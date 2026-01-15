#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Общество

В Астане 82-летнего педофила приговорили к 20 годам за насилие над правнучкой

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 23:14 Фото: Zakon.kz
В Астане вынесен приговор по делу о насилии над несовершеннолетней. Как сообщили в суде, на скамье подсудимых находился 82-летний житель города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 января сообщает "Первый канал Евразия".

Он был признан виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении своей 7-летней правнучки. Преступление было совершено в 2025 году.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании. По итогам разбирательства суд приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Павлодарской области педофила приговорили к 20 годам лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Педофила приговорили к 20 годам в Павлодаре
18:34, 04 декабря 2024
Педофила приговорили к 20 годам в Павлодаре
Нападения на журналистов: в Алматы вынесли приговор организатору и подросткам-исполнителям
19:50, 21 ноября 2023
Нападения на журналистов: в Алматы вынесли приговор организатору и подросткам-исполнителям
Педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее
09:50, 05 мая 2024
Педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: