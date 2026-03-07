Странный приговор вынесли серийному педофилу в Нидерландах

Суд Восточного Брабанта рассмотрел дело против мужчины, оказавшегося на скамье подсудимых за шантаж с использованием интимных фотографий и сексуальное насилие над девочками в возрасте от девяти до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации NL Times, в 2015 году мужчина впервые связался с 14-летней девочкой через социальные сети. У него сложились, казалось бы, дружеские отношения, после чего он убедил ее прислать ему фотографии сексуального характера, которые он хранил без ее ведома. Со временем их онлайн-отношения переросли в физические, в ходе которых он совершал сексуальные действия в течение длительного периода.

Суд установил, что он продолжал эту схему с другими молодыми девушками в последующие годы.

"Он действовал очень расчетливо", – отмечается в приговоре.

Используя такие платформы, как Snapchat, Skype и Instagram, он часто выдавал себя за другого человека – более молодого человека или девушку – чтобы завоевать доверие жертв. Некоторые девочки знали его лично, но большинство не знали о его истинной личности. После того как доверие было установлено, он начал оказывать давление на девушек, заставляя их создавать и отправлять изображения и видео сексуального характера.

Мужчина также отправлял изображения своих гениталий и в ходе продолжительных разговоров заставлял девушек присылать откровенные материалы с сексуальными действиями. В некоторых случаях он давал конкретные указания относительно фильмов или фотографий. Следователи изъяли у него большое количество файлов с детской порнографией, подтвердив обвинения как в изготовлении, так и в хранении материалов.

Суд подчеркнул серьезное влияние на развитие жертв.

"Естественное развитие любви и сексуальности у девочек было серьезно нарушено", – говорится в приговоре.

Суд также отметил, что мужчина пытался переложить вину за физическое насилие на одну из девочек, утверждая, что она сама инициировала сексуальные действия.

"В том, что девочка стала жертвой сексуальных желаний подсудимого, нет ни малейшей вины", – говорится в приговоре.

В итоге 31-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюремного заключения и обязательному психиатрическому лечению за сексуальное насилие над несколькими девочками как в интернете, так и лично. Жертвам было от девяти до 16 лет.

