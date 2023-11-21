Нападения на журналистов: в Алматы вынесли приговор организатору и подросткам-исполнителям

Организатор нападений на журналистов и его четверо несовершеннолетних пособников оказались на скамье подсудимых. 21 ноября 2023 года пятерым был вынесен обвинительный приговор, как сообщает Zakon.kz.

По данным суда Алматы, подсудимый Токарев обвинялся в:

воспрепятствовании законной деятельности журналистов;

нарушении неприкосновенности частной жизни;

вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений;угрозе;хулиганстве;

нарушении работы информационной систем;

умышленном повреждении чужого имущества.



Четверым подросткам, которых втянули в дело о нападении на журналистов в качестве "исполнителей", предъявили обвинения в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества.



"Подсудимый Токарев с июля 2022 года по февраль 2023 года незаконно собирал сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, и распространил ее в СМИ через интернет. Он вовлек четырех несовершеннолетних лиц в совершение уголовных правонарушений. Последние разбили стеклянные двери и окна помещения здания редакции, после чего умышленно подожгли автомобиль потерпевшей", – сообщили в суде.

Суд приговорил Токарева к 4 годам и 6 месяцам условно. Четырех подростков тоже признали виновным: им назначили наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

С осени 2022 года несколько редакций СМИ и независимые журналисты подвергались атакам. В частности:

сожгли машину журналистки Динары Егеубаевой;

залили монтажной пеной дверь в квартиру журналиста Вадима Борейко;

взорвали автомобиль оператора YouTube-канала "Гиперборей" Романа Егорова;

прислали отрубленную свиную голову главному редактору сайта Orda.kz Гульнаре Бажкеновой;

разбили окна в офисе редакции сайта Elmedia;

взломали сайт Ulys Media и опубликовали личные данные его главного редактора Самал Ибраевой.

По данным полиции, организатором и инициатором нападений является гражданин Казахстана Аркадий Клебанов (Маневич). 4 марта его задержали. Он признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.

1 ноября 2023 года его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.