Землетрясение магнитудой 4,1 возле Конаева? В ДЧС дали разъяснение

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области сегодня, 16 января 2026 года, прокомментировали информацию о землетрясении, якобы произошедшем близ Конаева, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о "произошедшем землетрясении магнитудой 4,1 с эпицентром в 8 км от Конаева".

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК землетрясение на территории Алматинской области и вблизи Конаева не зафиксировано. Обращений от населения, а также информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Призываем жителей и гостей Конаева сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – заявили в пресс-службе ДЧС Алматинской области в пятницу.

При этом в ведомстве попросили граждан незамедлительно обращаться по номеру 112 "в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

5 января 2026 года землетрясение произошло на юге Казахстана.