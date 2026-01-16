#Казахстан в сравнении
Общество

Землетрясение магнитудой 4,1 возле Конаева? В ДЧС дали разъяснение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области сегодня, 16 января 2026 года, прокомментировали информацию о землетрясении, якобы произошедшем близ Конаева, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о "произошедшем землетрясении магнитудой 4,1 с эпицентром в 8 км от Конаева".

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК землетрясение на территории Алматинской области и вблизи Конаева не зафиксировано. Обращений от населения, а также информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Призываем жителей и гостей Конаева сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – заявили в пресс-службе ДЧС Алматинской области в пятницу.

При этом в ведомстве попросили граждан незамедлительно обращаться по номеру 112 "в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 11:32
Вместо домов будут строить парки на разломах Алматы

5 января 2026 года землетрясение произошло на юге Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
