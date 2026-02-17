Землетрясение в Алматы и области: почему не сработала система оповещения

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы разъяснили, почему не пришло оповещение об ощутимом землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, система оповещения включается при землетрясениях силой 5 баллов и выше.

"На сегодняшний день, согласно действующим алгоритмам, система оповещения "Masalert" срабатывает автоматически только при прогнозируемой интенсивности землетрясения 5 и более баллов в Алматы. При более слабых толчках уведомления не отправляются, так как они не относятся к потенциально опасным и не требуют массового оповещения населения. Это необходимо, чтобы избежать лишней тревоги и паники среди населения. Просим ориентироваться только на официальные источники информации и сохранять спокойствие", – сообщили в ведомстве.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что после землетрясения специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – говорится в сообщении.

17 февраля 2026 года в 15:09 минут в Казахстане, в 75 км от Алматы, произошло землетрясение. На территории города ощутимость составила 2 балла.