Общество

Вместо домов будут строить парки на разломах Алматы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 15:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказал, что изменится в застройке Алматы и других сейсмически активных регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов отметил, что речь идет о Картах микрозонирования.

"Как раз готовится подведомственной организацией Министерства по чрезвычайным ситуации. Сейчас такие карты есть по Алматы. И теперь, когда реализация генеральных планов будет, учитываться будет эта карта микрозонирования. Что предполагает? Где-то разломы, сейсмоопасные участки. Мы понимаем, что этот участок не подлежит даже для строительства пятиэтажного дома. Соответственно, здесь уже с научным подходом будет приниматься решение строительства рекреационных зон: парков, скверов и так далее", – сказал он.

Он же добавил, что по находящимся на сейсмоопасных зонах зданиям ведется паспортизация. По итогам этой работы будет принято решение по сейсмоусилению.

Ранее мы писали, что ночью 22 декабря 2025 года в Алматы ощущалось землетрясение, которое произошло на территории Китая. По информации Центра данных Института геофизических исследований, ощутимость в южной столице была 2 балла.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
