Новый орган в сфере пожарной безопасности создадут в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем депутатском запросе анонсировал создание нового органа в сфере пожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Новое ведомство будет регулировать качество устройств пожарной безопасности.

"Техническим регламентом ЕАЭС "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" утвержден перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – это пожарная техника, пожарно-техническое вооружение, огнетушители, пожарная сигнализация и другие, которые подлежат оценке соответствия в форме сертификации и декларирования. В настоящее время МЧС проводится работа по созданию органа по подтверждению соответствия, который будет оказывать услуги по всему перечню противопожарной продукции", – говорится в ответе.

Орган будет создан на базе АО "Национальный центр научных исследований, подготовки и обучения в сфере гражданской защиты". Как отмечается, в настоящее время имеется 5 частных ОПС на определенные виды продукции.

Ранее мы писали, что 43 тысячи пожарных датчиков установили в частных домах в 2025 году.