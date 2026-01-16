#Казахстан в сравнении
Общество

"Таза Қазақстан": итоги 2025 года в ВКО

Фото: пресс-центр ВКО
В ВКО продолжается реализация Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан", направленной на формирование экологического мышления и практических навыков бережного отношения к природе.

В 2025 году в регионе проведено 127 экологических мероприятий: акции, конкурсы, челленджи. Особое внимание уделялось экологическому воспитанию подрастающего поколения. В 17 детских садах реализован проект "Жасыл балабақша" с интерактивными занятиями и игровыми программами, а районные и областные конкурсы "Мен зерттеушімін" выявили лучших дошкольников, чьи работы участвовали в республиканском этапе.

Экологические знания интегрированы в школьную программу: учащиеся изучают предметы "Естествознание" и "Познание мира", проходят экоуроки в рамках программы "Біртұтас тәрбие". Более 86 тысяч школьников приняли участие в практических занятиях по энергосбережению, рациональному использованию воды, мастер-классах по очистке воды и демонстрации систем капельного орошения. Проведен конкурс ProEco для школьников 5-8 классов, форум юных краеведов и экологов "Табиғатты аяла" объединил более 1000 участников.

Фото: пресс-центр ВКО

На уровне образовательных организаций область продемонстрировала высокие результаты: победителями национального конкурса "Лучшая организация экологического образования" стали школы городов Усть-Каменогорск и Алтай, а также Глубоковского, Шемонаихинского, Тарбагатайского районов и по району Марқакөл.

Важной составляющей остается благоустройство и озеленение. В 2025 году высажено 138 тысяч саженцев, что составило 119,5% от годового плана. На территории государственного лесного фонда высажено 15,9 млн саженцев. Активное участие приняли общественные организации и студенческие экологические клубы. В рамках акций по озеленению в Усть-Каменогорске и других районах были заложены новые аллеи, высажены ели, тополя и рябины, адаптированные к городским условиям.

Фото: пресс-центр ВКО

Также продолжена практика формирования чистоты дворов и общественных пространств: конкурсы "Үлгілі ауыл" и "Чистый двор" выявили лучшие территории, а природоохранная акция "Марш парков – 2025" объединила более 10 тысяч участников, охватив посадку деревьев, уборку территорий, установку гнездовий и кормушек для птиц.

Бизнес также вносит вклад в экологию. В конкурсе "Парыз" по итогам 2025 года ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" заняло третье место в номинации "За вклад в экологию" среди крупных предприятий, а участие в субботниках объединило более 150 тысяч жителей области с использованием 231 единицы техники, вывезено 3,8 тыс. тонн мусора, очищены сотни дворов, парков, скверов и водных объектов.

Фото: пресс-центр ВКО

Итоги 2025 года наглядно демонстрируют, что комплексная работа по формированию экологической культуры в ВКО дает конкретные результаты: растет число зеленых зон, улучшается состояние экологии, вовлекаются дети, взрослые и бизнес. Программа "Таза Қазақстан" стала ключевым инструментом устойчивого развития региона и повышения качества жизни населения.

Фото: пресс-центр ВКО

Айсулу Омарова
