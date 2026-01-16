#Казахстан в сравнении
Общество

Как пенсионерам платить ИПН при сдаче квартиры в аренду

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель руководителя Управления налоговой методологии КГД МФ РК Айгуль Аббасова на брифинге 16 января 2026 года разъяснила, какие налоговые режимы могут выбрать пенсионеры, сдающие жилье в аренду, и в каких случаях они имеют право на базовый вычет, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова отметила, что есть несколько механизмов для легальной сдачи жилья в аренду.

"Пенсионер, сдающий в аренду квартиру, получает доход, но если это его единственный доход, он может уменьшить этот доход на сумму базового налогового вычета – 30 МРП за календарный месяц. Он может выбрать несколько режимов: может стать ИП, применяющим упрощенную декларацию, может выбрать специальный налоговый режим для самозанятых – в этом случае в платеж включаются только социальные платежи, а от них пенсионеры освобождены. Поэтому, если он выберет этот режим, он может вообще не платить налог", – добавила она.

Иной порядок предусмотрен в случае, если пенсионер хочет сдавать жилье как физлицо.

"Он может предоставлять декларацию о доходах и имуществе и полученный доход уменьшать на сумму базового вычета", – резюмировала спикер.

Ранее Айгуль Аббасова рассказала, что грозит казахстанцам за незаконное уменьшение размера ИПН.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
