Как пенсионерам платить ИПН при сдаче квартиры в аренду

Заместитель руководителя Управления налоговой методологии КГД МФ РК Айгуль Аббасова на брифинге 16 января 2026 года разъяснила, какие налоговые режимы могут выбрать пенсионеры, сдающие жилье в аренду, и в каких случаях они имеют право на базовый вычет, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова отметила, что есть несколько механизмов для легальной сдачи жилья в аренду. "Пенсионер, сдающий в аренду квартиру, получает доход, но если это его единственный доход, он может уменьшить этот доход на сумму базового налогового вычета – 30 МРП за календарный месяц. Он может выбрать несколько режимов: может стать ИП, применяющим упрощенную декларацию, может выбрать специальный налоговый режим для самозанятых – в этом случае в платеж включаются только социальные платежи, а от них пенсионеры освобождены. Поэтому, если он выберет этот режим, он может вообще не платить налог", – добавила она. Иной порядок предусмотрен в случае, если пенсионер хочет сдавать жилье как физлицо. "Он может предоставлять декларацию о доходах и имуществе и полученный доход уменьшать на сумму базового вычета", – резюмировала спикер. Ранее Айгуль Аббасова рассказала, что грозит казахстанцам за незаконное уменьшение размера ИПН.

