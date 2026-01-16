#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Общество

Кто может не платить ИПН в Казахстане

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 11:43 Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Управления налоговой методологии КГД МФ РК Айгуль Аббасова на брифинге 16 января 2026 года рассказала о нововведениях в части уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН), передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова напомнила, что в новом Налоговом кодексе предусмотрен базовый вычет в размере 30 МРП.

"Это порядка 129 750 тенге за календарный месяц. То есть на эту сумму физическое лицо может уменьшить свой доход. И люди, получающие невысокие доходы, порядка 145 тыс. тенге в месяц, не будут уплачивать индивидуальный подоходный налог. У нас предусмотрена в новом Налоговом кодексе справедливость в налогообложении. И получается, что люди с невысокими доходами не будут платить индивидуальный подоходный налог", – отметила она.

Тогда как люди, имеющие высокие доходы, – свыше 36 млн тенге в год (около 3 млн тенге в месяц) – они будут уплачивать ИПН по более повышенной ставке.

"До 36 млн – 10%. Те, у кого сумма превышает этот порог в 36 млн тенге, будут уже облагаться по ставке 15%", – добавила Айгуль Аббасова.

3 декабря 2025 года сообщалось, что доходы лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы), будут облагаться ИПН по ставке 9%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Прогрессивный ИПН затронет менее 1% казахстанцев
13:57, 24 октября 2025
Прогрессивный ИПН затронет менее 1% казахстанцев
Условия уплаты налога при продаже жилья пересмотрели в Казахстане
12:12, 24 октября 2025
Условия уплаты налога при продаже жилья пересмотрели в Казахстане
Как фермеры могут снизить сумму ИПН, рассказали в КГД
12:51, 24 октября 2025
Как фермеры могут снизить сумму ИПН, рассказали в КГД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: