Кто может не платить ИПН в Казахстане

Заместитель руководителя Управления налоговой методологии КГД МФ РК Айгуль Аббасова на брифинге 16 января 2026 года рассказала о нововведениях в части уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН), передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова напомнила, что в новом Налоговом кодексе предусмотрен базовый вычет в размере 30 МРП.

"Это порядка 129 750 тенге за календарный месяц. То есть на эту сумму физическое лицо может уменьшить свой доход. И люди, получающие невысокие доходы, порядка 145 тыс. тенге в месяц, не будут уплачивать индивидуальный подоходный налог. У нас предусмотрена в новом Налоговом кодексе справедливость в налогообложении. И получается, что люди с невысокими доходами не будут платить индивидуальный подоходный налог", – отметила она.

Тогда как люди, имеющие высокие доходы, – свыше 36 млн тенге в год (около 3 млн тенге в месяц) – они будут уплачивать ИПН по более повышенной ставке.

"До 36 млн – 10%. Те, у кого сумма превышает этот порог в 36 млн тенге, будут уже облагаться по ставке 15%", – добавила Айгуль Аббасова.

3 декабря 2025 года сообщалось, что доходы лиц, занимающихся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы), будут облагаться ИПН по ставке 9%.