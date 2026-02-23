Развивать отдаленное животноводство планируют в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по развитию животноводства и борьбе с деградацией пастбищ, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в марте 2025 года принят Бюджетный кодекс, предусматривающий финансирование мероприятий по борьбе с деградацией пастбищ за счет бюджетов третьего и четвертого уровней. В связи с этим местные исполнительные органы получили полномочия самостоятельно реализовывать меры по восстановлению пастбищ.
"Одним из ключевых инструментов вовлечения отдаленных пастбищ в хозяйственный оборот является их обводнение. В этих целях предусмотрена государственная поддержка, предусматривающая субсидирование части затрат субъектов АПК при инвестициях", – отметил премьер.
Также сообщается, что 29 января текущего года утвержден Комплексный план развития животноводства на 2026-2030 годы, предусматривающий:
- увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;
- повышение их продуктивности;
- расширение экспортного потенциала отрасли;
- поэтапное развитие отдаленного животноводства и пастбищной инфраструктуры;
- модернизацию системы использования пастбищ;
- установление целевых индикаторов государственной поддержки.
"Таким образом, действующие меры носят комплексный характер, в связи с чем разработка отдельной программы по развитию пастбищной инфраструктуры на данном этапе не представляется целесообразной", – добавил Бектенов.
Ранее мы писали, что Казахстану понадобятся 63 тысячи специалистов в сфере сельского хозяйства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript