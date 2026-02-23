Развивать отдаленное животноводство планируют в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по развитию животноводства и борьбе с деградацией пастбищ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в марте 2025 года принят Бюджетный кодекс, предусматривающий финансирование мероприятий по борьбе с деградацией пастбищ за счет бюджетов третьего и четвертого уровней. В связи с этим местные исполнительные органы получили полномочия самостоятельно реализовывать меры по восстановлению пастбищ.

"Одним из ключевых инструментов вовлечения отдаленных пастбищ в хозяйственный оборот является их обводнение. В этих целях предусмотрена государственная поддержка, предусматривающая субсидирование части затрат субъектов АПК при инвестициях", – отметил премьер.

Также сообщается, что 29 января текущего года утвержден Комплексный план развития животноводства на 2026-2030 годы, предусматривающий:

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

повышение их продуктивности;

расширение экспортного потенциала отрасли;

поэтапное развитие отдаленного животноводства и пастбищной инфраструктуры;

модернизацию системы использования пастбищ;

установление целевых индикаторов государственной поддержки.

"Таким образом, действующие меры носят комплексный характер, в связи с чем разработка отдельной программы по развитию пастбищной инфраструктуры на данном этапе не представляется целесообразной", – добавил Бектенов.

