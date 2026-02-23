#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Развивать отдаленное животноводство планируют в Казахстане

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:30 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по развитию животноводства и борьбе с деградацией пастбищ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в марте 2025 года принят Бюджетный кодекс, предусматривающий финансирование мероприятий по борьбе с деградацией пастбищ за счет бюджетов третьего и четвертого уровней. В связи с этим местные исполнительные органы получили полномочия самостоятельно реализовывать меры по восстановлению пастбищ.

"Одним из ключевых инструментов вовлечения отдаленных пастбищ в хозяйственный оборот является их обводнение. В этих целях предусмотрена государственная поддержка, предусматривающая субсидирование части затрат субъектов АПК при инвестициях", – отметил премьер.

Также сообщается, что 29 января текущего года утвержден Комплексный план развития животноводства на 2026-2030 годы, предусматривающий:

  • увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;
  • повышение их продуктивности;
  • расширение экспортного потенциала отрасли;
  • поэтапное развитие отдаленного животноводства и пастбищной инфраструктуры;
  • модернизацию системы использования пастбищ;
  • установление целевых индикаторов государственной поддержки.
"Таким образом, действующие меры носят комплексный характер, в связи с чем разработка отдельной программы по развитию пастбищной инфраструктуры на данном этапе не представляется целесообразной", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали, что Казахстану понадобятся 63 тысячи специалистов в сфере сельского хозяйства.

Азамат Сыздыкбаев
