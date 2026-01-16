#Казахстан в сравнении
Общество

Бил жену и угрожал убить: видео с участием известного общественника прокомментировала полиция Алматы

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 16:19 Фото: pexels
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с женщиной, угрожая убить ее. Утверждается, что это Арсен Шакуов, известный в Казахстане общественный деятель, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах мужчина применяет удушающий прием к лежащей на полу женщине и в нецензурной форме заявляет, что "лучше сядет, но убьет ее". Автор видео просит: "Арс, отпусти", а на заднем фоне кричат дети.

"Участником видеозаписи является Шакуов Арсен. На момент совершения противоправных действий являлся руководителем РСК Алматы. В настоящее время он является вице-президентом Национального Сурдлимпийского комитета Республики Казахстан, а также президентом Ассоциации безопасности дорожного движения. Просим правоохранительные органы дать правовую оценку действиям Шакуова Арсена по факту насильственных действий и угроз убийством, провести полноценную проверку и принять процессуальное решение в рамках уголовного законодательства", – говорится в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали видео.

"В социальных сетях появилось видео по факту противоправных действий в отношении женщины, который произошел в январе прошлого года. Тогда по данному факту сразу были приняты меры реагирования. Управлением полиции Турксибского района факт был зарегистрирован. В отношении мужчины возбуждено административное производство. Материалы дела были рассмотрены в Специализированном межрайонном суде, где стороны примирились", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Из находящегося в открытом доступе постановления суда о прекращении производства по делу известно, что инцидент произошел 26 января 2025 года, около 03:50.

"Шакуов А.К., находясь дома, устроил скандал с супругой Шакуовой Н.И., в ходе которого повредил предметы домашнего обихода. Тем самым нарушил закон в сфере семейно-бытовых отношений. В судебном заседании Шакуов А.К. подтвердил факты, изложенные в материалах дела. В содеянном раскаивается. Просил прекратить административное производство в связи с примирением сторон. Опрошенная в судебном заседании потерпевшая сторона подтвердила факты, изложенные в материалах дела. Просит административное дело в отношении него прекратить, обратившись с письменным заявлением", – говорится в документе.

15 января 2026 года стало известно, что в Алматинской области по подозрению в убийстве гражданской жены задержали 45-летнего мужчину.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
