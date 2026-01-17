Строительный скандал назревает в Алматы

Сотни жителей частного сектора в Турксибском районе города Алматы случайно узнали, что их дома могут уйти под снос, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в новом генеральном плане застройки их жилой массив отметили, как территорию для среднеэтажных жилых комплексов и социальной инфраструктуры. Об этом передает "Седьмой канал".

Планам властей жители Турксибского района оказались совсем не рады. С их слов, они потратили на строительство своих частных домов сотни млн тенге и расставаться со своим кровом не намерены. Они уверены, что когда покупали земельные участки, их заверяли, что никаких ЖК здесь не будет. Почему в акимате вдруг поменяли планы на район, люди не знают. К тому же, по их словам, их мнениями никто даже не поинтересовался. Отдавать свои дома под застройку алматинцы категорически не намерены ни за какие деньги.

В акимате опасения жителей микрорайона "Кайрат" понимают, но просят не паниковать. Новый генплан еще официально не утвердили. При этом, изменения вызваны желанием улучшить жизнь горожан, отметили чиновники. По их словам, корректировка генплана имеет принципиальное значение для мегаполиса. Она позволяет развивать не только центральные районы, но и нижние части Алматы, создавая комфортные условия для жизни и работы населения.

"Изымать данные земельные участки никто не может, но если в будущем даже будут заходить инвесторы, они будут выкупать именно согласованно уже с данными жителями самими, не с нами. Но именно то, что в данный момент люди хотят оставить свои индивидуальные жилые дома и оставить именно в этой части города Ж1, мы это будем учитывать, будем рассматривать", – прокомментировал ситуацию архитектор Турксибского района города Алматы Алмас Манияров.

Также в акимате подчеркнули, что о сносе домов говорить пока рано. Даже если генплан одобрят, застройкой района скорее всего будут заниматься частные инвесторы. Они же будут и вести переговоры о выкупе участков.

Сами жильцы молчаливо ждать этой участи не намерены. Алматинцы планируют обратиться в вышестоящие органы, чтобы не допустить изменения назначения земельных участков.

