#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Общество

Строительный скандал назревает в Алматы

Дачи в Алматы, дачные районы, частные дома, частные участки, частные участки в Алматы, коттеджи, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 05:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сотни жителей частного сектора в Турксибском районе города Алматы случайно узнали, что их дома могут уйти под снос, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в новом генеральном плане застройки их жилой массив отметили, как территорию для среднеэтажных жилых комплексов и социальной инфраструктуры. Об этом передает "Седьмой канал".

Планам властей жители Турксибского района оказались совсем не рады. С их слов, они потратили на строительство своих частных домов сотни млн тенге и расставаться со своим кровом не намерены. Они уверены, что когда покупали земельные участки, их заверяли, что никаких ЖК здесь не будет. Почему в акимате вдруг поменяли планы на район, люди не знают. К тому же, по их словам, их мнениями никто даже не поинтересовался. Отдавать свои дома под застройку алматинцы категорически не намерены ни за какие деньги.

В акимате опасения жителей микрорайона "Кайрат" понимают, но просят не паниковать. Новый генплан еще официально не утвердили. При этом, изменения вызваны желанием улучшить жизнь горожан, отметили чиновники. По их словам, корректировка генплана имеет принципиальное значение для мегаполиса. Она позволяет развивать не только центральные районы, но и нижние части Алматы, создавая комфортные условия для жизни и работы населения.

"Изымать данные земельные участки никто не может, но если в будущем даже будут заходить инвесторы, они будут выкупать именно согласованно уже с данными жителями самими, не с нами. Но именно то, что в данный момент люди хотят оставить свои индивидуальные жилые дома и оставить именно в этой части города Ж1, мы это будем учитывать, будем рассматривать", – прокомментировал ситуацию архитектор Турксибского района города Алматы Алмас Манияров.

Также в акимате подчеркнули, что о сносе домов говорить пока рано. Даже если генплан одобрят, застройкой района скорее всего будут заниматься частные инвесторы. Они же будут и вести переговоры о выкупе участков.

Сами жильцы молчаливо ждать этой участи не намерены. Алматинцы планируют обратиться в вышестоящие органы, чтобы не допустить изменения назначения земельных участков.

16 января в Управлении градостроительного контроля Алматы рассказали о сносе пристройки из металлоконструкций на фундаменте по ул. Осипенко.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Восемь человек в Алматы чуть не сгорели из-за продуктового магазина
12:40, 23 февраля 2025
Восемь человек в Алматы чуть не сгорели из-за продуктового магазина
Дом барачного типа горел в Алматы
10:16, 27 апреля 2023
Дом барачного типа горел в Алматы
В Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона
05:42, 11 апреля 2024
В Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: