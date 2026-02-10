Трехэтажное здание сносят в предгорье Алматы

Фото: акимат Алматы

В Алматы под снос попал незаконно возведенный дом в микрорайоне Ерменсай по улице Таужиеги, участок 35, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 февраля рассказали в Управлении градостроительного контроля. "В ходе внеплановой проверки установлено, что объект не соответствует проектной документации и архитектурно-планировочному заданию. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. После этого управление подало иск в Бостандыкский районный суд Алматы об отмене самостоятельного акта ввода в эксплуатацию и сносе объекта. 20 августа 2025 года суд удовлетворил исковые требования", – говорится в сообщении. Фото: акимат Алматы 28 октября 2025 года Алматинский городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города. 3 февраля сообщалось о сносе незаконной хозпостройки в микрорайоне Нур Алатау Алматы.

