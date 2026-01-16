В Алматы пошел под снос очередной самострой
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы снесли очередное незаконное сооружение, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 16 января 2026 года, раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы:
"Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе пристройки из металлоконструкций на фундаменте по ул. Осипенко".
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Проведенная внеплановая проверка установила, что собственник (физлицо) хозяйственным способом начал возводить пристройку к помещению на первом этаже жилого дома.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"В отношении него приняты административные меры с направлением материала в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. 12 декабря 2025 года постановлением данного суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения".Пресс-служба акимата Алматы
Накануне во исполнение решения суда собственником проведен демонтаж незаконного строения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
9 января 2026 года стало известно, что в центре Алматы снесли недостроенное здание.
