Пожар разгорелся на стройплощадке в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане, в районе Нура, на пр. Туран, на территории строящегося объекта загорелся контейнер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью ликвидировано.

"Также огнеборцами была снята угроза распространения огня на соседний контейнер. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Причина возгорания устанавливается. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Ранее сообщалось, что два газовых баллона вынесли из горящего автодома в Астане.

