#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
507.05
594.82
6.51
Происшествия

Пожар разгорелся на стройплощадке в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 01:53 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане, в районе Нура, на пр. Туран, на территории строящегося объекта загорелся контейнер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью ликвидировано.


"Также огнеборцами была снята угроза распространения огня на соседний контейнер. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности!

Ранее сообщалось, что два газовых баллона вынесли из горящего автодома в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре в Астане
00:39, 14 июля 2025
Пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре в Астане
На территории автобусного парка в Астане разгорелся пожар
01:13, 17 октября 2024
На территории автобусного парка в Астане разгорелся пожар
В Шымкенте вновь разгорелся крупный пожар
20:21, 10 августа 2024
В Шымкенте вновь разгорелся крупный пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: