Пожар разгорелся на стройплощадке в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане, в районе Нура, на пр. Туран, на территории строящегося объекта загорелся контейнер, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью ликвидировано.
"Также огнеборцами была снята угроза распространения огня на соседний контейнер. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности!
Ранее сообщалось, что два газовых баллона вынесли из горящего автодома в Астане.
