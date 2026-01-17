Алматы засыпало снегом: в городе борются с последствиями обильных осадков

В южной столице сутки шел снег. Высота снежного покрова в некоторых районах города достигла 49 см. Коммунальные службы бросили все силы на ликвидацию последствий непогоды, сообщает Zakon.kz.

В мегаполисе организован массовый вывоз снега с магистралей и общественных пространств, сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы.

Фото: акимат Алматы

А в городе ведется непрерывная уборка улиц. Как уточнили синоптики, осадки начались утром 16 января и, по прогнозу РГП "Казгидромет", учитывая перерывы, будут идти до утра 18 января.

"По состоянию на 08:00 17 января в городской черте выпало более 15 см снега. По данным метеорологических станций, высота снежного покрова на Авиационной метеорологической станции "Аэропорт" составила 11 см, на метеостанции "Каменское плато" – 38 см, на метеостанции "Шымбулак" – 49 см", – отчитались в ведомстве.

Фото: Zakon.kz

С первых часов начала выпадения снега коммунальные службы были переведены на усиленный круглосуточный режим. В работах задействованы более 2,8 тыс. дорожных рабочих и 1250 единиц специализированной техники. Для обеспечения безопасности движения организовано 75 оперативных бригад, которые проводят обработку спусков, подъемов и транспортных развязок.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем до начала снегопада была проведена заблаговременная обработка дорог противогололедными реагентами и специальными средствами. Это позволяет не допустить образования опасного гололеда и сохранить управляемость транспорта даже в условиях интенсивных осадков.

Фото: акимат Алматы

В управлении пояснили, что образование снежной массы на отдельных участках связано с продолжительными осадками и температурными колебаниями, при которых происходило подтаивание снега.

Фото: акимат Алматы

По всему городу малогабаритная техника обеспечивает механизированную очистку тротуаров и общественных пространств. Кроме того, специалисты вручную приводят в порядок остановки общественного транспорта, надземные переходы, лестницы и пандусы.

"В ночное время двумя циклами выполнено сгребание снега, организован его массовый вывоз. С основных магистралей и общественных территорий уже вывезено более 3 тыс. кубометров снежной массы. Приоритет в уборке отдается маршрутам общественного транспорта, подъездам к медицинским и образовательным учреждениям, а также участкам с интенсивным пешеходным движением". Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы

Вместе с тем дежурные бригады круглосуточно проводят мониторинг состояния дорог и при необходимости оперативно усиливают работу на наиболее сложных направлениях.

Городские службы обратились к водителям с просьбой по возможности не оставлять автомобили на обочинах и не препятствовать движению спецтехники.

"Содействие жителей помогает быстрее обеспечить безопасный и комфортный проезд по улицам. Ситуация находится на постоянном контроле профильных подразделений, работы по уборке будут продолжены до полного устранения последствий снегопада", – считают в администрации города.

Между тем представители РГП "Казгидромет" рассказали алматинцам и гостям города, какая погода прогнозируется в мегаполисе в течение семи дней. По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в предстоящие семь дней в южной столице будет морозная погода с гололедом и снегопадами.