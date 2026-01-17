#Казахстан в сравнении
События

Мороз и снег на неделю: зима вернулась в Алматы

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, высокогорный спортивный комплекс, каток, высокогорный каток Медео, высокогорный каток Медеу, Алматы, Алматы зимой, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 10:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в мегаполисе после обильного снегопада ожидаются внушительные морозы как днем, так и ночью. Также прогнозируются осадки и туманы. В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на выходные и ближайшую неделю января.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в предстоящие семь дней в южной столице будет морозная погода с гололедом и снегопадами.

"В Алматы в выходные дни прогнозируется снег. С ночи субботы – временами сильный снег. Время от времени ожидаются туман и гололед. Температура воздуха в ночные часы опустится до -15-17°С, днем столбики термометров будут в пределах -11-15°С", – рассказал представитель РГП "Казгидромет".

Также синоптик отметил, что с начала и до середины недели прогнозируется погода без осадков, а время от времени город будет затягивать туман, на дорогах гололед.

"Температура воздуха постепенно будет повышаться ночью от -15-17°С до -8-10°С, днем от -5-7°С до -1-3°С. Лишь в конце недели в связи с прохождением фронтальных разделов прогнозируются осадки, преимущественно в виде снега, туман и гололед", – добавил Даулет Кисебаев.

Прогноз погоды в Алматы на 17-23 января 2026 года.

17 января: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -13-15°С.

18 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -11-13°С.

19 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.

20 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.

21 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С.

22 января: переменная облачность, днем осадки – дождь, снег. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1-3°С.

23 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.

Ранее представители Гидрометцентра предупреждали алматинцев и гостей города о том, что прогнозируются сильные осадки и мороз. Горожан и гостей мегаполиса призвали не парковать автомобили под деревьями из-за риска падения веток или деревьев, а также обрыва линий электропередач, поэтому лучше искать безопасные парковочные места.

Рано утром 16 января 2026 года в Алматы началось выпадение снега, а столбик термометра стал опускаться. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум два дня. Но уже в первый день осадки внесли заметные коррективы в повседневную жизнь горожан.

Вечером трафик южной столицы парализовали пробки. Общественный транспорт не справлялся с обслуживанием населения, а улицы и дорожки из-за большого количества осадков стали препятствием для автолюбителей и пешеходов. На остановках образовалось столпотворение пассажиров, которые хотели поскорее добраться до дома, а цены на такси заметно выросли.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
