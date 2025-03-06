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Снежный март: как в Астане справляются с обильными осадками – фоторепортаж

Снег, Астана, метель , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:06 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Несколько дней Астану засыпает снегом, но 6 марта 2025 года метель обрушилась на город с еще большей силой, накрыв буквально столицу плотным снежным покровом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Астану вновь засыпает снегом – с самого утра город окутан белой пеленой. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Сильный снегопад сопровождается порывистым ветром, а на дорогах местами образуются лужи, потому что на улице уже по-весеннему тепло – 1°C. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Несмотря на обильные осадки, жизнь в городе не останавливается: общественный транспорт курсирует по расписанию. Без перебоев работают железнодорожные вокзалы и воздушная гавань Астаны.  

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Однако в некоторых районах Астаны складывается ощущение, будто попадаешь в город-призрак. Пустые улицы, занесенные снегом, почти без пешеходов и с редко проезжающими машинами, создают загадочную и почти мистическую атмосферу. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На протяжении нескольких километров можно не встретить ни души – только следы от шин и еле заметные отпечатки шагов на снегу напоминают, что здесь недавно проходили люди. Во время снегопада особенно спальные районы столицы будто опустели.  

Астана, снег, метель , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Астана, снег, метель , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:06

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Между тем коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме, расчищая улицы и тротуары. По данным столичного акимата, дороги, пешеходные зоны и площади очищаются от снега и наледи в бесперебойном режиме.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В дневную смену 6 марта в снегоуборочных работах были задействованы более 2 500 дорожных рабочих и 1 385 единиц спецтехники. А в ночь с 5 на 6 марта коммунальщики вывезли из города больше 20 000 кубометров снега, совершив почти 1 500 рейсов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Активно столичным коммунальщикам помогают и жители. Они также взяли в руки лопаты и принялись расчищать территорию у подъездов домов, детские площадки и тротуары.  

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Также акимат призвал жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По прогнозам синоптиков, снежная погода в Астане сохранится еще несколько дней.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что ранее РГП "Казгидромет" сообщал, что в период с 6 по 8 марта 2025 года в Астане ожидаются снегопады, метель, гололед и порывистый ветер. В ночные часы столбик термометра закрепится на отметке в - 8°C, а днем воздух прогреется до +2°C. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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