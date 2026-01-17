#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Общество

Требования к частным школам будут усилены в Казахстане

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 17:46 Фото: akorda.kz
В Казахстане изменяются требования к деятельности частных школ. В Министерстве просвещения республики назвали Zakon.kz новые правила.

По словам министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой, в дальнейшем частные школы будут открываться только в регионах, где существует реальная в них потребность.

"Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ", – отметила руководитель на встрече с учредителями и директорами частных школ города Алматы.

Одновременно в законодательстве усилят требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся. Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения будут приниматься после согласования с министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.

Всего в стране 890 частных школ, имеющих лицензии. На сегодняшний день оцифрованы документы 785 частных школ. Правительство планирует ввести мораторий на размещение госзаказа во вновь открываемых частных школах.

О том, что изменится в системе образования Казахстана в 2026 году, читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Казахстане изменят правила безопасности в школах
09:14, 10 марта 2023
В Казахстане изменят правила безопасности в школах
В Казахстане будут формировать перечень частных школ, участвующих в нацпроекте "Комфортная школа"
11:50, 22 февраля 2024
В Казахстане будут формировать перечень частных школ, участвующих в нацпроекте "Комфортная школа"
В Казахстане для строительства "комфортных школ" будут привлекать частные инвестиции
10:08, 17 ноября 2023
В Казахстане для строительства "комфортных школ" будут привлекать частные инвестиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: