Требования к частным школам будут усилены в Казахстане

В Казахстане изменяются требования к деятельности частных школ. В Министерстве просвещения республики назвали Zakon.kz новые правила.

По словам министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой, в дальнейшем частные школы будут открываться только в регионах, где существует реальная в них потребность.

"Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ", – отметила руководитель на встрече с учредителями и директорами частных школ города Алматы.

Одновременно в законодательстве усилят требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся. Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения будут приниматься после согласования с министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.

Всего в стране 890 частных школ, имеющих лицензии. На сегодняшний день оцифрованы документы 785 частных школ. Правительство планирует ввести мораторий на размещение госзаказа во вновь открываемых частных школах.

О том, что изменится в системе образования Казахстана в 2026 году, читайте по ссылке.