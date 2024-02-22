В Казахстане будут формировать перечень частных школ, участвующих в нацпроекте "Комфортная школа"

Министерство просвещения разработало Порядок формирования перечня частных организаций среднего образования, участвующих в реализации четвертого механизма пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

Согласно четвертому механизму, частный партнер заключает договор консорциума с частным инвестором, включенным в перечень. Проектом приказа предусматривает порядок выбора и критерии оценки частного инвестора, имеющего опыт в размещении государственного образовательного заказа на среднее образование.

Формирование перечня осуществляется Комиссией уполномоченного органа в области образования. По итогам рассмотрения заявлений и приложенных к ним документов частных организаций среднего образования оформляется протокол Комиссии, на основании которого уполномоченным органом в области образования утверждается перечень.

В частности, порядок формирования перечня частных организаций среднего образования предусматривает, что такая организация направляет в уполномоченный орган соответствующее заявление.

Уполномоченный орган ежегодно создает комиссию по формированию перечня частных организаций среднего образования, которая формируется из числа работников уполномоченного органа, его ведомств, Национальной палаты предпринимателей и отраслевых ассоциаций.

Рабочим органом Комиссии является структурное подразделение уполномоченного органа.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

С заявлением частная организация среднего образования предоставляет в уполномоченный орган в бумажном или) электронном формате pdf (пдф) следующие документы:

заявление по форме;

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копии одного и более благодарственных писем, почётных грамот местных исполнительных органов, организаций, социальных партнеров, общественных организаций;

копии одного и более документов, подтверждающих наличие у обучающихся данной частной организации среднего образования призовых мест в районных, областных олимпиадах, а также республиканских, международных олимпиадах, конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнований;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление частной организации образования;

Рабочий орган Комиссии рассматривает заявления и приложенные к ним документы в течение трех рабочих дней со дня их регистрации и осуществляет их проверку на:

полноту представленных документов;

наличие действующей лицензии на занятие образовательной деятельностью по общеобразовательным учебным программам начального или основного среднего, общего среднего образования посредством портала "Электронное лицензирование";

осуществление частной организацией среднего образования образовательной деятельности по среднему образованию не менее 5 лет;

отсутствие (наличие) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов с датой не раньше месячного срока до подачи заявления посредством веб-портала "электронного правительства".

Рабочий орган Комиссии в течение двух рабочих дней со дня завершения срока приема заявлений частных организаций среднего образования предоставляет Комиссии информацию о соответствии частных организаций среднего образования требованиям, заявление и приложенные к ним документы.

Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня получения рассматривает поступившие заявления и документы, оценивает по критериям.

По итогам рассмотрения заявлений и приложенных документов составляется протокол с присвоением частной организации образования баллов и прилагается лист оценки.

По результатам работы Комиссии приказом руководителя уполномоченного органа или лица, исполняющего его обязанности, утверждается перечень частных организаций среднего образования путем ранжирования.

После чего протокол Комиссии и приказ уполномоченного органа об утверждении перечня частных организаций среднего образования размещаются уполномоченным органом на его интернет-ресурсе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 февраля.