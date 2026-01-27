#Казахстан в сравнении
Общество

Открывали в банях и на складах: Минпросвещения запускает жесткий контроль частных школ

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 12:17 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на заседании правительства заявила о начале системного постлицензионного контроля частных школ, передает корреспондент Zakon.kz

Министр рассказала, что в 2025 году проведен аудит по законности размещения госзаказа в частных школах.

"Была озвучена критика. В целом по стране насчитывается более 880 частных школ, из них более 785 оцифрованы и на сегодня начали получать госзаказ. В целом касательно лицензий: мы будем уделять внимание вопросам укомплектованности штата, так как во многих школах наблюдался недобор кадров. Также будем уделять внимание качеству образования и выполнению образовательных стандартов – в этой части мы также видим нарушения", – дополнила Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, с 2026 года Генпрокуратура и уполномоченные органы на местах будут проводить постлицензионный контроль.

"На сегодня мы ставим три главных требования: качество обучения, наличие квалифицированных кадров и безопасность детей. Если школы отвечают этим трем требованиям – лицензия сохраняется, в противном случае после постлицензионного контроля уполномоченные органы примут соответствующее решение. Есть и вопрос по зданиям – вы знаете, что некоторые открывали школы в банях и складах и работали более 10 лет, а последние 5 лет получали госзаказ. Будем устранять такие нарушения закона", – сообщила она.

23 января 2026 года стало известно, что аудит выявил хищения бюджетных средств в частных школах страны.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Ошибка в тексте: