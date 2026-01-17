#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы жители одного из районов остались без газа

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 17:23 Фото: pixabay
Жители Алатауского района Алматы жалуются на отсутствие газоснабжения. В газоснабжающей компании рассказали Zakon.kz, в чем причина прекращения подачи газа абонентам.

По словам жителей Алматы, в Алатауском районе Алматы в сильный мороз без газа остались микрорайоны "Карасу", "Ожет", "Болашак", "Птицевод". Редакция обратилась с запросом в АО "QazaqGaz Aimaq", где сообщили следующее:

"В результате срабатывания противоаварийной защиты на ГРП-114 из-за повышенного расхода газа в условиях отрицательных температур, расположенном по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Карасу, ул. Зеренды, д. 21, газоснабжение потребителей было прекращено".

В компании уточнили, что без газоснабжения временно остались:

  • 2695 вводов частного сектора;
  • 57 вводов коллективного сектора;
  • 11 промышленных предприятий.

Также в крупнейшей газоснабжающей компании республики пояснили, что повторный пуск газа населению был начат в 15:00. Была восстановлена подача газа в частный сектор по ул. Карасу и начат запуск в многоэтажные дома – всего 55 вводов.

"Ориентировочно к 18:00 часам пусконаладочные работы планируется завершить в полном объеме".АО "QazaqGaz Aimaq"

При этом в аварийно-восстановительных работах задействованы четыре единицы автотранспортной техники и личный состав Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" в составе 20 человек.

Ранее стало известно, что новое крупное газовое месторождение запустили на юге Казахстана. АО "НК QazaqGaz" 26 декабря запустило в промышленную эксплуатацию газовое месторождение Барханная, входящее в Амангельдинскую группу месторождений.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
