Питьевой водой топит дома на окраине Усть-Каменогорска

Жители окраины Усть-Каменогорска жалуются, что их топит питьевой водой. Она льется из бесхозного канала и уже вплотную подошла ко дворам, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 4 года от потопа спасались специальным отводным сооружением. Но этой зимой оно попросту перемерзло. В регионе несколько дней стояли морозы под минус 40.

"На данный момент поток воды идет. Это системное. В течение 5 лет вверху, вверх по улице дачный массив. Раскопали колодец. Улица, она не приспособлена. Нет должной ливневой канализации. И поэтому постоянно подтопления. Надо облагородить, сделать нормальный колодец. И, мне кажется, проблема будет снята". Серикбай Кужабеков

Если летом вода несет прохладу, то зимой пугает потопом. Коммунальщики регулярно промывают арык кипятком. Но из-за продолжительных 40-градусных морозов он все-таки промерз, и ручей устремился к домам и дворовым постройкам.

Местные жители вынуждены дежурить круглосуточно, лопатами и ломами отводить воду. Защищая свое жилье, некоторые использовали мешки с песком.

Отмечается, что в данное время промывка горячей водой возобновилась, ситуация на контроле у акимата. Но жители боятся за свое имущество и требуют принять меры. Старожилы говорят, за 60 лет ничего подобного не было. Всему виной отсутствие контроля над бесхозным источником.

Чиновники признают проблему и обещают: летом систему отвода модернизируют.

"Ежедневно мы здесь находимся, дежурим, промываем трубы, арыки горячей водой, вытаскиваем снег, мусор, чтобы вода дальше уходила. Раньше был существующий вот этот ключ облагорожен. Проект мы сейчас поможем подать, чтобы запланировали благоустройство именно уже ключа. Для использования жильцами как питьевой водой". Главный инспектор по ЧС акимата г. Усть-Каменогорска Александр Карпов

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