Привязала к батарее и избила ребенка: казахстанку задержала полиция

18 января полиция области Жетысу задержала 28-летнюю женщину, которая привязала к батарее и жестоко избила своего маленького ребенка, сообщает Zakon.kz.

Страшный инцидент произошел в городе Жаркент. Видео, которое предположительно снимал глава семьи, быстро распространилась в соцсетях. На кадрах мать беспощадно избивает малолетнего мальчика, который к тому же привязан к отопительной батарее. В комнате также находились и другие дети.

В департаменте полиции области Жетысу рассказали, что личность женщины установлена, возбуждено уголовное дело.

"По факту видеозаписи, распространенной в WhatsApp-группах города Жаркент, сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребенку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания", ‒ прокомментировал заместитель начальника департамента полиции области Жетысу Руслан Чарапиев.

Также он добавил, что двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в Центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", ‒ отметил он.

Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео, так как оно содержит сцены домашнего насилия.

