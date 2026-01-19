Казахстанка с "новыми банкнотами" тенге привлекла внимание полиции

Фото: Instagram/polisia_aqtobe

В Актобе задержана подозреваемая в мошенничестве на рынке. Об этом 19 января 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило несколько заявлений от продавцов Центрального рынка Актобе. По их словам, неизвестная женщина расплачивалась за товар сувенирными купюрами. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и доставлена в отдел полиции 48-летняя жительница Костанайской области. При личном досмотре у подозреваемой изъята пачка сувенирных купюр номиналом пять и десять тысяч тенге. Как установлено, пользуясь морозной погодой и сниженной бдительностью продавцов, женщина приобретала товар и получала сдачу". Пресс-служба ДП Актюбинской области По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". "Установлена причастность к четырем фактам мошенничества, также проверяется ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Актобе. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Актюбинской области Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polisia AQTOBE (@polisia_aqtobe) Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества.

