Казахстанка с "новыми банкнотами" тенге привлекла внимание полиции
Фото: Instagram/polisia_aqtobe
В Актобе задержана подозреваемая в мошенничестве на рынке. Об этом 19 января 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
В полицию поступило несколько заявлений от продавцов Центрального рынка Актобе. По их словам, неизвестная женщина расплачивалась за товар сувенирными купюрами.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и доставлена в отдел полиции 48-летняя жительница Костанайской области. При личном досмотре у подозреваемой изъята пачка сувенирных купюр номиналом пять и десять тысяч тенге. Как установлено, пользуясь морозной погодой и сниженной бдительностью продавцов, женщина приобретала товар и получала сдачу".Пресс-служба ДП Актюбинской области
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".
"Установлена причастность к четырем фактам мошенничества, также проверяется ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Актобе. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества.
